Turneul Campioanelor: Cum arată cele două grupe ale competiției

​​Vineri a avut loc, la Singapore, tragerea la sorți a grupelor de la Turneul Campioanelor. Este pentru prima dată în ultimele cinci ediții când țara noastră nu este implicată direct în acest eveniment, Simona Halep fiind nevoită să declare forfait din cauza problemelor de la spate (hernie de disc).





Melissa Pine, directorul competitiei, a vorbit printre altele și despre singura jucătoare care a reușit să se califice la toate edițiile care au avut loc la Singapore - Simona Halep. Liderul mondial a fost în sala Hotelului Marina Bay în care a avut loc tragerea la sorți.







Grupa Albă:







Angelique Kerber (1)

Naomi Osaka (3)

Sloane Stephens (5)

Kiki Bertens (8).





Grupa Roșie:







Caroline Wozniacki

Petra Kvitova (4)

Elina Svitolina (6)

Karolina Pliskova (7).





Grupa A, rezultate directe:





Kerber vs Osaka 3-1

Kerber vs Stephens 1-4

Kerber vs Bertens 2-1

Osaka vs Stephens 0-1

Stephens vs Bertens 1-0

Bertens vs Osaka 0-1





Grupa B, rezultate directe:



Wozniacki vs Kvitova 5-8

Wozniacki vs Svitolina 1-3

Wozniacki vs Pliskova 6-3

Kvitova vs Svitolina 7-1

Kvitova vs Pliskova 2-0

Pliskova vs Svitolina 5-2













Pe unde s-a <plimbat> de-a lungul timpului competiția



Prima ediție a Turneului Campioanelor a avut loc în anul 1972, la Boca Raton, Florida, și a fost câștigată de Chris Evert (SUA). S-a jucat timp de doi ani în această locație, suprafață fiind zgura.

1972, 1973 - Boca Raton, Florida

1974-1976 - Los Angeles (Los Angeles Arena)

1977 - New York (Madison Square Garden)

1978 - Oakland (Oakland Arena)

1979-2000 - New York (Madison Square Garden)

* pe covor sintetic

2001 - Munchen (Olympiahalle)

2002-2005 - Los Angeles (Staples Center)

2006-2007 - Madrid (Madrid Arena)

2008-2010 - Doha (Khalifa International Tennis and Squash Complex)

2011-2013 - Istanbul (Sinan Erdem Dome)

2014-2018 - Singapore (Singapore Indoor Stadium)

2019 - 2029 - Shenzhen (arena noua, de 12.000 de locuri)

