​PREZENTARE Turneul Campioanelor: Simona Halep, hernia de disc, absența și șansa lui Kiki Bertens - Singapore, la ultimul bal

Prima intrebare firească - Cine ajunge la Turneul Campioanelor?



Sportivele care timp de un sezon adună cele mai multe puncte din cele 52 de turnee WTA si patru Grand Slam-uri (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon si US Open) care se dispută in 30 de țări.











Turneul Campioanelor, 2018:



Data desfășurării: 21-28 octombrie

Va fi ediția cu numărul 48 (la simplu), 43 la dublu

Vor fi la start opt jucătoare (cele mai bune conform clasamentului WTA la zi) și primele opt perechi ale circuitului.

Țara gazdă: Singapore

Arena: Singapore Indoor Stadium

Suprafața: hard indoor

Ultima campioană: Caroline Wozniacki (calificată și în acest an)

Caștigătoare la dublu: Timea Babos / Andrea Hlavackova

Premii totale: în valoare de $7 milioane





Ce va fi in 2019 - Shenzhen, noua gazdă





Începând de anul viitor, Turneul Campioanelor își va mută <casă>, competiția urmaâd să fie găzduită de Shenzhen. Organizatorii chinezi au promis premii totale în valoare de 14 milioane de dolari, ceea ce ar însemna dublu față de prezent. În plus, va fi construită o arena în centrul orașului cu o capacitate de 12.000 de locuri.









Singapore Indoor Stadium





Proprietar: Guvernul din Singapore. Arena a fost inaugurată pe 31 decembrie 1989 și renovată în 1998. Costurile construcției: 90 de milioane de dolari. Arhitect: Kenzo Tange (a murit pe 22 martie 2005, la 91 de ani). Capacitate maximă: 12.000 de locuri. A mai găzduit Turneul Campioanelor în 2014, 2015, 2016 și 2017.



În 2015, sala din Singapore a fost a 150-a cea mai ocupată arena din lume, cu 72.342 de bilete vândute pentru diferite evenimente găzduite.











Ce a fost la Singapore în cei patru ani de până acum:





Campioane: Serena Williams (2014), Agnieszka Radwanska (2015), Dominika Cibulkova (2016), Caroline Wozniacki (2017).





Singură care a participat la toate cele patru ediții deja disputate la Singapore: Simona Halep (este calificată și pentru ediția din 2018, dar a fost nevoită să declare forfait din cauza problemelor de la spate).





Serena Williams a obținut calificarea la trei din edițiile de la Singapore, însă a participat la una singură, în 2014 (a câștigat trofeul după o finală cu Simona Halep).













Cine a participat în 2017 la Turneul Campioanelor



Grupa Roșie: Simona Halep, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Caroline Garcia.



Grupa Alba: Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Venus Williams, Jelena Ostapenko.



Criterii de departajare:





1) Numărul mai mare de victorii

2) Dacă două jucătoare sunt la egalitate, se va ține cont de meciul direct

3) Dacă mai mult de două jucătoare sunt la egalitate din punct de vedere al numărului de victorii, atunci criteriile sunt următoarele:





- setaverajul (diferența dintre numărul de seturi câștigate și numărul de seturi pierdute)

- diferența dintre numărul de game-uri câștigate și numărul de game-uri pierdute.

- numărul cel mai mare de game-uri câștigate.







Trei sportive din România au ajuns de-a lungul timpului la Turneul Campioanelor







România se poate laudă cu doar trei sportive care au avut ocazia să evolueze la Turneul Campioanelor. Virginia Ruzici a fost deschizătoarea de drumuri la edițiile din 1983 și 1984 (a pierdut în ambele cazuri în turul întâi - se juca după sistem eliminatoriu). A urmat-o la 14 ani distanță Irina Spârlea (a fost învinsă în semifinale de Martina Hingis la ediția din 1998).







A urmat Simona Halep - a participat deja de patru ori, iar acum a obținut calificarea pentru a cincea oară consecutiv.











Când au obținut calificarea jucatoarele la Turneul Campioanelor



1 Simona Halep - 13 august

2 Angelique Kerber - 10 septembrie

3 Caroline Wozniacki - 4 octombrie

4 Naomi Osaka - 2 octombrie

5 Petra Kvitova - 4 octombrie

6 Sloane Stephens - 14 octombrie

7 Elina Svitolina - 17 octombrie

8 Karolina Pliskova - 17 octombrie

9 Kiki Bertens - 18 octombrie - dupa forfait-ul Simonei Halep.











PREZENTAREA JUCATOARELOR





SIMONA HALEP: S-a calificat, dar nu va participa din cauza problemelor de la spate - hernie de disc











Cu siguranță, cel mai important rezultat din 2018 al Simonei a fost câștigarea Roland Garros-ului, primul titlu de Grand Slam din CV-ul jucatoarei noastre. Halep nu s-a descurcat deloc rău nici pe hard-ul american, în turneele pregătitoare pentru US Open: titlu la Montreal și finală la Cincinnati. De asemenea, a ajuns în finală și la Australian Open. Se află deja la a cincea calificare consecutivă la Turneul Campioanelor.







Titluri în carieră - 18





2018 - Shenzhen, Roland Garros, Montreal; 2017 - Madrid; 2016 - Madrid, Bucuresti, Montreal; 2015 - Shenzhen, Dubai, Indian Wells; 2014 - Doha, Bucuresti; 2013 - Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia.







Rezultatele Simonei Halep în 2018:



Beijing - turul întâi

Wuhan - turul doi

US Open - turul întâi

Cincinnati - finalista

Montreal - câștigătoare

Wimbledon - turul trei

Roland Garros - câștigătoare

Roma - finalista

Madrid - sferturi

Stuttgart - sferturi

Miami - turul trei

Indian Wells - semifinalista

Qatar Open - semifinalista

Australian Open - finalista

Shenzhen - a câștigat trofeul





ANGELIQUE KERBER















După un 2017 dezamăgitor, Angie s-a reinventat în 2018 (alături de Wim Fissette), cel mai bun rezultat fiind de departe câștigarea Wimbledon-ului, după o finală cu Serena Williams. A ajuns la trei titluri de Grand Slam în carieră (Australian Open și US Open, ambele în 2016, Wimbledon 2018).







Titluri în carieră - 12





2018 - Sydney, Wimbledon; 2016 - Australian Open, Stuttgart, US Open; 2015 - Charleston, Stuttgart, Birmingham, Stanford; 2013 - Linz; 2012 - Paris [Indoor], Copenhaga.





Rezultatele lui Kerber în 2018:





Beijing - turul doi

Wuhan - turul trei

US Open - turul trei

Cincinnati - turul trei

Montreal - turul doi

Wimbledon - câștigătoare

Eastbourne - semifinalistă

Mallorca - turul întâi

Roland Garros - semifinalistă

Roma - sferturi

Stuttgart - sferturi

Miami - sferturi

Indian Wells - sferturi

Dubai - semifinalistă

Qatar - sferturi

Australian Open - semifinalistă

Sydney - câștigătoare







CAROLINE WOZNIACKI















Începutul de an i-a îndeplinit lui Wozniacki marele vis, câștigarea unui Grand Slam. Victoria din finală cu Simona Halep de la Australian Open a adus o dublă lovitură pentru daneză: primul titlu de GS și revenirea pe locul întâi în lume.





Titluri în carieră - 30







2018 - Australian Open, Eastbourne, Beijing; 2017 - Tokyo, Turneul Campioanelor; 2016 - Tokyo, Hong Kong; 2015 - Kuala Lumpur; 2014 - Istanbul; 2013 - Luxemburg; 2012 - Seul, Moscova; 2011 - Dubai, Indian Wells, Charleston, Bruxelles, Copenhaga, New Haven; 2010 - Ponte Vedra Beach, Copenhaga, Montreal, New Haven, Tokyo, Beijing; 2009 - Ponte Vedra Beach, Eastbourne, New Haven; 2008 - Stockholm, New Haven, Tokyo.





Rezultatele lui Wozniacki în 2018:









NAOMI OSAKA



















Titluri în carieră - 2





2018 - Indian Wells, US Open.





Rezultatele lui Osaka în 2018:





Beijing - semifinalistă

Tokyo - finalistă

US Open - câștigătoare

Cincinnati - turul întâi

Montreal - turul întâi

Washington - turul întâi

Wimbledon - turul trei

Birmingham - turul trei

Nottingham - semifinalistă

Roland Garros - turul trei

Roma - turul doi

Madrid - turul întâi

Charleston - turul trei

Miami - turul doi

Indian Wells - câștigătoare

Dubai - sferturi

Qatar - turul întâi

Australian Open - turul patru

Hobart - turul întâi







PETRA KVITOVA











Titluri în carieră - 25





2018 - St. Petersburg, Doha, Praga, Madrid, Birmingham; 2017 - Birmingham; 2016 - Wuhan, Zhuhai; 2015 - Sydney, Madrid, New Haven; 2014 - Wimbledon, New Haven, Wuhan; 2013 - Dubai, Tokyo; 2012 - Montreal, New Haven; 2011 - Brisbane, Paris [Indoor], Madrid, Wimbledon, Linz, Turneul Campioanelor; 2009 - Hobart.





Rezultatele reușite de Petra Kvitova în 2018:



Beijing - turul întâi

Wuhan - turul trei

US Open - turul trei

New Haven - sferturi

Cincinnati - semifinalistă

Montreal - turul trei

Wimbledon - turul întâi

Eastbourne - turul trei

Birmingham - câștigătoare

Roland Garros - turul trei

Madrid - câștigătoare

Praga - câștigătoare

Porsche - turul întâi

Charleston - turul doi

Miami - turul patru

Indian Wells - turul trei

Qatar - câștigătoare

St. Petersburg - câștigătoare

Australian Open - turul întâi

Sydney - turul doi







SLOANE STEPHENS















Câștigătoare a US Open-ului în 2017, Sloane a arătat în acest sezon că se poate descurcă acceptabil pe orice suprafață și că titlul de la Flushing Meadows nu a fost o întâmplare așa cum s-a speculat la acel moment. Americancă a cucerit trofeul la Miami și a disputat finală la Roland Garros (pierdută cu Simona Halep). Cu un serviciu variat și multă explozie în forehand (lovitură executată cu mare lejeritate), Stephens ar putea produce un nou rezultat mare, de această dată la Turneul Campioanelor.







Titluri în carieră - 6





2018 - Miami; 2017 - US Open; 2016 - Auckland, Acapulco, Charleston; 2015 - Washington DC.





Rezultatele lui Sloane Stephens în 2018:







Moscova: turul doi

Beijing: turul trei

Wuhan: turul întâi

Tokyo: turul întâi

US Open: sferturi

Cincinnati: turul trei

Monteal: finalistă

Washington: turul doi

Wimbledon: turul întâi

Roland Garros - finalistă

Nurnberg: turul întâi

Roma: turul trei

Madrid - turul trei

Stuttgart - turul întâi

Charleston - turul întâi

Miami - câștigătoare

Indian Wells - turul trei

Acapulco - sferturi

Australian Open - turul întâi

Sydney - turul întâi







ELINA SVITOLINA















Elina a reușit să își apere titlul de la Roma după încă o finală cu Simona Halep (a fost cel mai bun rezultat al sezonului). A bifat calificarea la Turneul Campioanelor pe ultima sută de metri, pe 17 octombrie. Este o jucătoare aflată pe o pantă descendența (cel mai bun rezultat la un GS a fost calificarea în sferturi), dar și-ar putea regăsi reperele tocmai la competiția de la Singapore.







Titluri în carieră - 12





2018 - Brisbane, Dubai, Roma; 2017 - Taipei City, Dubai, Istanbul, Roma, Toronto; 2016 - Kuala Lumpur; 2015 - Marrakech; 2014 - Baku; 2013 - Baku; 2012 - 125/Pune.





Rezultatele Elinei Svitolina în 2018:



Hong Kong: sferturi

Beijing - turul întâi

Wuhan - turul doi

US Open - turul patru

Cincinnati - sferturi

Montreal - semifinalistă

Wimbledon - turul întâi

Birmingham - sferturi

Roland Garros - turul trei

Roma - câștigătoare

Madrid - turul doi

Stuttgart - sferturi

Miami - sferturi

Indian Wells - turul trei

Dubai - câștigătoare

Qatar - turul trei

Australian Open - sferturi

Brisbane - câștigătoare





KAROLINA PLISKOVA





Titluri în carieră - 11





2018 - Stuttgart, Tokyo; 2017 - Brisbane, Doha, Eastbourne; 2016 - Nottingham, Cincinnati; 2015 - Prague; 2014 - Seoul, Linz; 2013 - Kuala Lumpur.





Rezultatele bifate de Karolina Pliskova în 2018:





Moscova - turul doi

Tianjin - finalistă

Beijing - turul trei

Wuhan - turul doi

Tokyo - câștigătoare

US Open - sferturi

New Haven - turul întâi

Cincinnati - turul doi

Montreal - turul doi

Wimbledon - turul patru

Eastbourne - sferturi

Birmingham - turul întâi

Roland Garros - turul trei

Roma - turul doi

Madrid - semifinalistă

Stuttgart - câștigătoare

Miami - sferturi

Indian Wells - sferturi

Dubai: sferturi

Qatar - turul trei

Australian Open - sferturi

Brisbane - semifinale





KIKI BERTENS









Olandeză a avut un an bun, cu trei turnee câștigate (Charleston, Cincinnati, Seul). De departe, cel mai important trofeu este cel de la Cincinnati, acolo unde în finală a trecut de Simona Halep. Este o jucătoare puternică, cu o dreapta capabilă să producă multe lovituri câștigătoare. În plus, are un serviciu care într-o zi bună este greu de returnat. Și-a îmbunătățit mult în ultima perioada și deplasarea, capitol la care avea unele din cele mai mari probleme.





Titluri caștigate - 7





2018 - Charleston, Cincinnati, Seul; 2017 - Gstaad, Nurnberg; 2016 - Nurnberg; 2012 - Fes.





Rezultatele lui Kiki Bertens în 2018:



Moscova - turul doi

Linz - turul doi

Beijing - turul trei

Wuhan - turul doi

Seul - câștigătoare

US Open - turul trei

Cincinnati - câștigătoare

Montreal - sferturi

Wimbledon - sferturi

Eastbourne - turul doi

s-Hertogenbosch - turul doi

Roland Garros - turul trei

Nurnberg - sferturi

Roma - turul întâi

Madrid - finalistă

Stuttgart - turul întâi

Charleston - câștigătoare

Miami - turul trei

Indian Wells - turul doi

Dubai - turul întâi

St.Petersburg - turul întâi

Australian Open: turul trei

Sydney: turul doi





Dublu:



1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova - pe 9 august au obținut calificarea

2 Timea Babos / Kristina Mladenovic - 20 august

3 Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova - 29 septembrie

4 Gabriela Dabrowski / Xu Yifan - 4 octombrie

5 Elise Mertens / Demi Schuurs - 29 septembrie

6 Nicole Melichar / Kveta Peschke - 4 octombrie

7 Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez - 4 octombrie

8 Ashleigh Barty / CoCo Vandeweghe - 4 octombrie.







Trofeele de la Turneul Campioanelor







Trofeul de la simplu: "Bille Jean King Trophy"

Trofeul de la dublu: "Martina Navratilova Trophy"





"Bille Jean King Trophy""Martina Navratilova Trophy"













Televizare



Competiția din Singapore va putea fi urmărită în direct pe Digisport, iar unele dispute vor fi LiveText pe HotNews.ro.







Terenul de la Singapore dispune de sistemul hawk-eye









On-court-coaching este permis la Turneul Campioanelor



Din punct de vedere al ajutorului pe care jucătoarele îl pot primi de la antrenorii lor în timpul jocului, Turneul Campioanelor permite acest gen de comunicare. Singurele întreceri la care On-Court-Coaching-ul este interzis rămân Grand Slam-urile.









Sursa foto: BBC / Getty







Prețuri bilete



Există trei categorii: Racquet Club, A si B.



Ca și până acum, organizatorii de la Singapore ne-au învățat cu prețuri destul de piperate atunci când vine vorba despre tichetele de intrare. În prima zi de întreceri - 21 octombrie - un tichet la Categoria B va fi 65$, la Categoria A va fi 109$, iar la Racquet Club - 744$.



Prețurile cresc pe măsură ce se apropie weekend-ul finalelor de simplu și de dublu. Duminică, 28 octombrie, tichetele vor costa: Categoria B - 141$, Categoria A - 239$, Racquet Club - 2140$.



Copiii de mingi



Perioada de înscriere pentru copiii de mingi a început pe 12 februarie și s-a încheiat pe 12 martie. Selecția propriu-zisă a avut loc pe 17 martie, iar pregătirea s-a desfășurat în perioada aprilie - octombrie. Echipamentele vor intră în posesia copiilor pe 20 octombrie, iar între 21 și 28 octombrie are loc competiția.













1972, 1973 - Boca Raton, Florida

1974-1976 - Los Angeles (Los Angeles Arena)

1977 - New York (Madison Square Garden)

1978 - Oakland (Oakland Arena)

1979-2000 - New York (Madison Square Garden)

* pe covor sintetic

2001 - Munchen (Olympiahalle)

2002-2005 - Los Angeles (Staples Center)

2006-2007 - Madrid (Madrid Arena)

2008-2010 - Doha (Khalifa International Tennis and Squash Complex)

2011-2013 - Istanbul (Sinan Erdem Dome)

2014-2018 - Singapore (Singapore Indoor Stadium)

2019 - 2029 - Shenzhen (arena noua, de 12.000 de locuri)

* pe hard.









Cele mai multe trofee cucerite - SUA





America se poate lăuda cu cele mai multe titluri caștigate la Turneul Campioanelor, nu mai puțin de 17. Urmează în ierarhie Germania cu 6, iar apoi Cehoslovacia (țară care nu mai există între timp) cu 5.







Clasamentul jucătoarelor cu cele mai multe turnee câștigate





1 Martina Navratilova 8 (1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1986)

2 Serena Williams (2001, 2009, 2012, 2013, 2014), Steffi Graf (1987, 1989, 1993, 1995, 1996), ambele cu câte 5.





Nume mari care au câștigat trofeul: Monica Seles (1990, 1991, 1992), Gabriela Sabatini (1988, 1994), Martina Hingis (1998, 2000), Justine Henin (2006, 2007), Lindsay Davenport (1999), Maria Sharapova (2004) etc.





De știut: Între 1984 și 1998, finala s-a disputat după sistemul "trei din cinci" (precum se joacă la bărbați la Grand Slam-uri).









Cum s-a numit turneul de-a lungul anilor



1972-1978 "Virginia Slims Championships"

1979-1982 "Avon Championships"

1983-1994 "Virginia Slims Championships"

1995 "WTA Tour Championships"

1996-2000 "Chase Championships"

2001 "Sanex Championships"

2002 "Home Depot Championships"

2003 "Bank of America WTA Tour Championships"

2004 "WTA Tour Championship"

2005-2010 "Sony Ericsson Championships"

2011-2013 "TEB¬BNP Paribas Istanbul Cup"

2014 -2018 "BNP Paribas WTA Finals Singapore Presented by SCglobal"





Lista tuturor câștigătoarelor de la Turneul Campioanelor:



1972 - Chris Evert

1973 - Chris Evert

1974 - Evonne Goolagong Cawley

1975 - Chris Evert

1976 - Evonne Goolagong Cawley

1977 - Chris Evert

1978 - Martina Navratilova

1979 - Martina Navratilova

1980 - Tracy Austin

1981 - Martina Navratilova

1982 - Sylvia Hanika

1983 - Martina Navratilova

1984 - Martina Navratilova

1985 - Martina Navratilova

1986 - Martina Navratilova

1987 - Martina Navratilova

1988 - Garbiela Sabatini

1989 - Steffi Graf

1990 - Monica Seles

1991 - Monica Seles

1992 - Monica Seles

1993 - Steffi Graf

1994 - Gabriela Sabatini

1995 - Steffi Graf

1996 - Steffi Graf

1997 - Jana Novotna

1998 - Martina Hingis

1999 - Lindsay Davenport

2000 - Martina Hingis

2001 - Serena Williams

2002 - Kim Clijsters

2003 - Kim Clijsters

2004 - Maria Sharapova

2005 - Amelie Mauresmo

2006 - Justine Henin

2007 - Justine Henin

2008 - Venus Williams

2009 - Serena Williams

2010 - Kim Clijsters

2011 - Petra Kvitova

2012 - Serena Williams

2013 - Serena Williams

2014 - Serena Williams

2015 - Agnieszka Radwanska

2016 - Dominika Cibulkova

2017 - Caroline Wozniacki.





Despre Singapore





Singapore: este un stat care și-a declarat independența pe 9 august 1965. Suprafață: 716 kmᅡ, populație: ~ 5,39 milioane de locuitori. Conform Wikipedia, Singapore este format din 63 de insule. Sistem politic: republica parlamentară. Grupuri etnice: chinezi (aproximativ 77%), malaezieni (~14%), indieni (~8%) etc. Limbi vorbite: dialecte chineze, engleză, malaeziana etc.









Sponsorii de la Turneul Campioanelor





Următoarea în clasamentul participarilor după Simona Halep este Agnieszka Radwanska (a evoluat de trei ori la întrecerea din Singapore).