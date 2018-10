​Kremlin Cup: Ons Jabeur confirmă forma de senzație și se califică în semifinale (Programul sferturilor)

Jabeur a reușit să revină în primul set de la 3-2 cu break în față pentru Kontaveit, iar în setul secund nu i-a oferit nicio șansă jucătoarei din Estonia, reușind două break-uri și servind foarte bine (a închis partida cu un as).

.@Ons_Jabeur is the first @tennisrussia semifinalist!



Continues stellar run with 7-5, 6-1 win over Kontaveit! pic.twitter.com/jxJBiilTnM