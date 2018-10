Simona Halep a anunţat că nu va participa la Turneul Campioanelor

Simona Halep a anunţat, la 2 octombrie, că a suferit o hernie de disc, astfel că participarea ei al competiţii până la finalul anului era sub semnul întrebării.





WTA a confirmat, luni, faptul că Simona Halep va fi numărul 1 mondial la finalul anului, pentru a doua oară consecutiv, indiferent de rezultatele pe care le va obţine la turneul de la Moscova şi la Turneul Campioanelor.

Rezultatele Simonei Halep în circuitul WTA în 2018:





Shenzhen - a câștigat trofeul (a jucat 5 meciuri)

Australian Open - a pierdut în finală (a jucat 7 meciuri)

Qatar - a pierdut prin abandon în semifinale (3 meciuri)

Indian Wells - a pierdut în semifinale (5 meciuri)

Miami - învinsă în turul trei (două meciuri a disputat)

Stuttgart - a pierdut în sferturi (două meciuri)

Madrid - învinsă în sferturi (4 meciuri)

Roma - a jucat finala (5 meciuri)

Roland Garros - a câștigat trofeul (7 meciuri)

Wimbledon - a pierdut în turul trei (3 meciuri)

Rogers Cup (Montreal) - a câștigat trofeul (5 meciuri)

Cincinnati - a disputat finala (5 meciuri)

US Open - turul întâi (un meci)

Wuhan - turul doi (un meci)

Beijing - turul doi (un meci).

"Decizia a fost una grea desigur. Mereu e greu să te retragi de la o competiție importantă. De fapt, cred că este pentru prima oară în viața mea când fac asta, așa că a fost o decizie dificilă, dar așa este mai bine pentru sănătatea mea. Darren (n.r. Cahill, antrenorul Simonei) a fost 100% de acord să mă retrag pentru că este îngrijorat în privința spatelui meu și e mai bine să pui întotdeauna sănătatea pe primul loc. Mereu a făcut asta de când am început să colaborăm. A fost mult mai hotărât decât mine că trebuie să ne retragem. După ce am auzit că e de acord, mi-a fost mai ușor să iau decizia","Spatele meu nu este ok.. Nu sunt încă pregătită să particip la acest nivel și încă sufăr din cauza asta. Nu e ușor să ies pe teren și să concurez în acest moment. E aceeași problemă pe care am avut-o la Wuhan și am nevoie să ia o pauză. Am nevoie de 3-4 săptămâni pentru a face exercițiile necesare și a lua pauza de care am nevoie, apoi ar trebui să fie bine. Așa că am suficient timp să mă pregătesc pentru sezonul următor",Turneul Campioanelor, competiţie la care participă cele mai bune opt jucătoare din acest an, se va disputa între 21 şi 28 octombrie, la Singapore."Turneul acesta este cel mai important pentru că doar opt jucătoare se califică și arată cât de bine ai muncit anul acesta. A însemnat foarte mult pentru mine faptul că am reușit să mă calific pentru cinci ani consecutivi. Sunt tristă că nu pot participa, dar uneori se întâmplă. Formatul competiției și faptului că joci fiecare meci precum o finală face ca această competiție să fie una la care e foarte dificil să participi pentru că trebuie să fii aptă 100% de fiecare dată",Lista jucătoarelor care vor fi prezente la Turneul Campioanelor 2018: Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Kiki Bertens. Tragerea la sorţi va avea loc vineri, iar primele meciuri se vor desfăşura luni.