​WTA: Elina Svitolina, calificată la Turneul Campioanelor după ce Vera Zvonareva a eliminat-o pe Karolina Pliskova la Moscova

​

Pliskova a fost învinsă de rusoaica Vera Zvonareva, numărul 161 mondial, venită din calificări, scor 6-1, 6-2. În sferturile de finală, Zvonareva o va întâlni pe letona Anastasija Sevastova, locul 11 WTA.

It's official!@ElinaSvitolina is heading back to @WTAFinalsSG for the second straight year!@Porsche pic.twitter.com/AueudNmXCF