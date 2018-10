​Kremlin Cup: Sloane Stephens și Karolina Pliskova, eliminate în optimi

Ons Jabeur trece prin cea mai bună perioadă din carieră, reușind să câștige 11 partide din ultimele 14 disputate. Printre victimele jucătoarei din Tunisia se numără Simona Halep, Sloane Stephens (jucătoare calificate la Turneul Campioanelor), Monica Puig sau Ekaterina Makarova. Monica Niculescu este ultima jucătoare care a reușit să o învingă pe Jabeur, săptămâna trecută, la Hong Kong, scor 4-6, 7-6(0), 6-4.

În alt meci din optimi, Vera Zvonareva, locul 161 și fostă ocupantă a locului secund din clasamentul WTA (în octombrie 2010), a reușit o surpriză și a trecut în două seturi de Karolina Pliskova (locul 5 WTA și cap de serie numărul doi), scor 6-1, 6-2.

Program optimi:

Anett Kontaveit (8) vs. Kristina Mladenovic 6-2, 7-6 (3)

Ons Jabeur vs. Sloane Stephens (3) 6-3, 6-2

Vera Zvonareva vs. Karolina Pliskova (2) 6-1, 6-2

Valentini Grammatikopoulou vs. Anastasia Pavlyuchenkova

Alize Cornet vs. Daria Kasatkina (6)

Kiki Bertens (4) vs. Aliaksandra Sasnovich

Daria Gavrilova vs. Johanna Konta

Anastasija Sevastova (5) vs. Yulia Putintseva





"VTB Kremlin Cup" se dispută la Moscova, în perioada 15-20 octombrie, pe hard indoor, are premii totale în valoare de $932.866, iar la start pe tabloul principal s-au găsit 32 de jucătoare. Face parte din categoria "Premier", iar ultima câștigătoare este Julia Goerges (în 2017). Simona Halep a câștigat competiția în 2013.