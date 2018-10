​Ons Jabeur (101 WTA) a oferit faza zilei în tenis: sportiva din Tunisia a fructificat mingea de meci pe care a avut-o împotriva Ekaterinei Makarova, însă nu s-a bucurat. S-a dus cuminte la "primire" și a observat cum serviciul nu a mai venit din partea adversă. De-abia după anunțul arbitrului de scaun Jabeur a realizat că de fapt partida se încheiase.



La 6-1, 5-2 și avantaj, Jabeur a câștigat punctul, reușind astfel să <închidă> partida cu Makarova (61 WTA). Concentrată, sportiva din Tunisia nu a realizat că de fapt tocmai se impusese în 53 de minute de joc.

În următorul meci, Ons Jabeur va da peste Sloane Stephens (8 WTA).





"VTB Kremlin Cup" se dispută la Moscova, în perioada 15-20 octombrie, pe hard indoor, are premii totale în valoare de $932.866, iar start pe tabloul principal s-au găsit 32 de jucătoare. Face parte din categoria "Premier", iar ultima câștigătoare este Julia Goerges (în 2017).

Aici poți urmări faza zilei:





.@Ons_Jabeur is so focused, she doesn't realize she beat Makarova!



The Tunisian qualifier moves into the @tennisrussia second round with a 6-1, 6-2 win! pic.twitter.com/xoCAf3td5V