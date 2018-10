Roger Federer, Rafael Nadal și răspunsul la întrebarea: Cine este cel mai bun jucător din istoria tenisului?

În istoria tenisului, mereu au apărut jucători care să doboare recordurile (că doar de aceea sunt făcute, nu?), dar nu despre fiecare s-a zis că ar putea fi cel mai bun din toate timpurile. Cele mai multe idei au dus către același nume - Roger Federer. Întrebat recent despre acest subiect, Rafael Nadal a avut un răspuns tranșant: "Mi se pare 100% corect ca lumea să vorbească despre Roger ca fiind cel mai bun din istorie. Eu sunt primul care susține asta".





Tenisul a oferit mereu dueluri interesante de-a lungul timpului, indiferent dacă vorbim de începuturi sau ne referim doar la ultimii 15-20 de ani.







Mari rivalități au fost de când lumea, iar Ken Rosewall și Pancho Gonzales au oferit ceva ce pare imposibil de depășit dacă ne referim strict la numărul de meciuri directe, 201(!). Acestea au avut loc în perioada 1957-1970.







Dacă venim și mai aproape de zilele noastre și intrăm în Era Open, cele mai aprige dueluri le avem (cel puțin dacă facem din nou referire la numărul de meciuri jucate) între cei trei mari care continuă să se afle în fruntea tenisului mondial: Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.







Djokovic vs Nadal s-a jucat de 52 de ori, Djokovic vs Federer de 47 de ori, iar Federer vs Nadal de 38 de ori.















Era Open, mari rivalități:





Djokovic vs Nadal - 52 de meciuri

Djokovic vs Federer - 47

Federer vs Nadal - 38

Lendl vs McEnroe 37

Djokovic vs Murray 36

Connors vs Lendl 36

Becker vs Edberg 35

Connors vs McEnroe 35 etc.





Rafael Nadal: "Roger Federer este cel mai bun din istorie"







Într-un sport alb care i-a dat, printre alții, pe Rosewall, Newcombe, Laver, Borg, McEnroe, Năstase, Ashe, Wilander, Becker, Agassi și Sampras (și lista poate continua fără probleme) este greu să numești un <cel mai bun din istorie>.







Lucrurile nu par la fel de greu de interpretat pentru Rafael Nadal - întrebat recent în legătură cu acest lucru, ibericul a răspuns fără nicio ezitare: Roger Federer.



"Când auzi că oamenii vorbesc despre Roger ca fiind cel mai mare din toate timpurile, crezi că ar fi normal ca acest lucru să aibă de fapt o legătură cu tine?", a fost întrebarea la care ibericul a avut răspunsul instant.







"Eu sunt primul care sunt de acord cu ei, Roger este cel mai mare din istorie", a adăugat Rafa.







"Nu am sentimentul că am auzit asta de la alții (n.r. că Federer este cel mai bun din istorie), pentru că eu cred 100% că este corect ceea ce se spune. Va fi foarte greu ca cineva vreodată să îi depășească recordurile" - Rafael Nadal.







"Voi spune întotdeauna la fel: nu este corect să analizezi rezultatele oricărui jucător doar prin prisma Grand Slam-urilor. Toți cei care fac parte din această lume știu că nu există doar turneele majore (Grand Slam) în tenis. Sunt multe alte lucruri în afara lor. Roger are cifre impresionante și în afara Grand Slam-urilor. Desigur, nu trebuie uitat faptul că și la acest capitol este cel mai bun (n.r. deține recordul de 20 de titluri)", a completat Nadal.







Despre Rod Laver



"Nu l-am văzut niciodată pe Rod Laver jucând, dar îi cunosc destul de bine performanțele. A fost capabil să câștige toate cele patru Grand Slam-uri, o performanță incredibilă pentru acea perioadă.







Deci, dacă vreți neapărat să vorbiți de <un cel mai bun>, mai degrabă ar fi între Roger și Rod Laver, nu între Roger și mine" - Rafael Nadal.







Goran Ivanisevic: "Generația lui Federer, Nadal, Djokovic, cea mai bună din istorie"





"Aș fi putut poate să câștig mai multe, dar am făcut parte dintr-o perioadă în care i-am avut adversari pe Sampras, Courier, Becker și Edberg, plus tinerii care au venit foarte tare din urmă.







Am avut ocazia să îi văd și să joc împotriva multora: Lendl, Wilander, Bjorn (n.r. Borg), McEnroe. De asemenea, am jucat cu Nadal și Federer. Este dificil să compari generații și perioade, toți au fost mari campioni. Probabil că Federer este cel mai mare din istorie, Nadal și Djokovic sunt parte din cea mai bună generație pe care a dat-o tenisul până acum" - Goran Ivanisevic.











Titluri de Grand Slam:



1 Roger Federer 20 (între 2003-2018)

2 Rafael Nadal 17 (2005-2018)

3 Pete Sampras 14 (1990-2002)

4 Novak Djokovic 13 (2008-2018)

5 Roy Emerson 12 (1961-1967)

6 Rod Laver (1960-1969), Bjorn Borg (1974-1981) etc.





Titlurile Masters, clasament:



1 Rafael Nadal 33

2 Novak Djokovic 32

3 Roger Federer 27

4 Ivan Lendl 22

5 John McEnroe 19

6 Jimmy Connors, Andre Agassi 17

8 Bjorn Borg 15

9 Andy Murray 14

10 Boris Becker 13.





Jucătorii cu cele mai multe săptămâni pe locul întâi:



1 Roger Federer 310 (237 maxim consecutiv)

2 Pete Sampras 286 (102)

3 Ivan Lendl 270 (157)

4 Jimmy Connors 268 (160)

5 Novak Djokovic 223 (122)

6 Rafael Nadal 193 (56)

7 John McEnroe 170 (58)

8 Bjorn Borg 109 (46)

9 Andre Agassi 101 (52)

10 Lleyton Hewitt 80 (75).