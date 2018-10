Kremlin Cup: Daria Kasatkina, victorie muncită cu Lesia Tsurenko (Programul optimilor)

Daria Kasatkina și Lesia Tsurenko au oferit o partidă antrenantă în turul întâi de la Kremlin Cup, cu multe break-uri. În cele din urmă, favorita numărul șase s-a impus greu, în două seturi, scor 6-4, 7-6(1). România a rămas fără două dintre reprezentantele ei după ce Mihaela Buzărnescu și Irina Begu au fost învinse. Pe tabloul principal de la Moscova se mai află și Simona Halep, rămâne însă de văzut dacă liderul mondial va putea juca în meciul cu Anastasia Pavlyuchenkova.





Rezultate din turul I:



Anastasia Pavlyucenkova - Ajla Tomljanovic 7-5, 6-4

Daria Kasatkina (6) - Lesia Tsurenko 6-4, 7-6(1)

Aleksandra Sasnovic - Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-4

Anett Kontaveit (8) - Anastasia Potapova 2-6, 6-3, 7-5

Anastasija Sevastova (5) - Magdalena Rybarikova 4-6, 7-5, 6-3

Yulia Putintseva - Irina Begu 6-2, 6-0



Program optimi:



Anastasia Pavlyucenkova - Ajla Tomljanovic 7-5, 6-4Daria Kasatkina (6) - Lesia Tsurenko 6-4, 7-6(1)Anett Kontaveit (8) - Anastasia Potapova 2-6, 6-3, 7-5Anastasija Sevastova (5) - Magdalena Rybarikova 4-6, 7-5, 6-3

Simona Halep (1) vs. Anastasia Pavlyuchenkova

Alize Cornet/Natalia Vikhlyantseva vs. Daria Kasatkina (6)

Kiki Bertens (4) vs. Aliaksandra Sasnovich

Daria Gavrilova/Vitalia Diatchenko vs. Johanna Konta/Elise Mertens (7)

Anett Kontaveit (8) vs. Kristina Mladenovic/Anna Kalinskaya

Ekaterina Makarova/Ons Jabeur vs. Sloane Stephens (3)

Anastasija Sevastova (5) vs. Yulia Putintseva

Irina Kromacheva/Vera Zvonareva vs. Karolina Pliskova (2)