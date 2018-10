Kremlin Cup: Irina Begu a fost eliminată în primul tur, după ce a pierdut 11 game-uri consecutive (Rezultatele zilei)

Irina a început bine partida și a făcut rapid un break, ducând scorul la 2-1 în favoarea sa, însă au urmat 11 game-uri în care sportiva noastră nu a mai avut niciun răspuns în fața jucătoarei din Kazakhstan. Irina a făcut nu mai puțin de opt duble greșeli și a câștigat doar 33 de puncte (din cele 94 disputate).

Simona Halep este singura jucătoare din România rămasă pe tabloul principal al turneului din Moscova (va evolua împotriva Anastasiei Pavlyuchenkova), după ce Mihaela Buzărnescu a fost învinsă de Aliaksandra Sasnovich, scor 6-3, 6-4

"VTB Kremlin Cup" se dispută la Moscova, în perioada 15-20 octombrie, pe hard indoor, are premii totale în valoare de $932.866, iar start pe tabloul principal s-au găsit 32 de jucătoare. Face parte din categoria "Premier", iar ultima câștigătoare este Julia Goerges (în 2017). Simona Halep a câștigat competiția în 2013.

- Ajla Tomljanovic 7-5, 6-4- Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-4- Anastasia Potapova 2-6, 6-3, 7-5- Magdalena Rybarikova 4-6, 7-5, 6-3Simona Halep (1) vs. Anastasia PavlyuchenkovaAlize Cornet/Natalia Vikhlyantseva vs. Lesia Tsurenko/Daria Kasatkina (6)Kiki Bertens (4) vs. Aliaksandra SasnovichDaria Gavrilova/Vitalia Diatchenko vs. Johanna Konta/Elise Mertens (7)Anett Kontaveit (8) vs. Kristina Mladenovic/Anna KalinskayaEkaterina Makarova/Ons Jabeur vs. Sloane Stephens (3)Anastasija Sevastova (5) vs. Yulia PutintsevaIrina Kromacheva/Vera Zvonareva vs. Karolina Pliskova (2)Tot luni are loc partida dintre Lesia Tsurenko (locul 26 WTA) și Daria Kasatkina (locul 14 WTA). Meciul dintre Simona Halep și Anastasia Pavlyuchenkova se va disputa miercuri, în jurul orei 13:00. Simona a câștigat toate confruntările directe (8-0).