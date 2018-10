WTA Moscova: Mihaela Buzărnescu, eliminată în turul întâi de Aliaksandra Sasnovich (3-6, 4-6) / Serviciul, veriga slabă

De la revenirea pe teren, Mihaela Buzărnescu a disputat doar două partide de simplu, în ambele fiind învinsă de aceeași jucătoare, Aliaksandra Sasnovich. În turul întâi de la Moscova, jucătoarea noastră a cedat în două seturi (6-3, 6-4, după o oră și 25 de minute), serviciul fiind veriga slabă din jocul numărului 25 WTA. Per total, este însă o creștere în evoluția Mihaelei dacă luăm drept punct de reper înfrângerea suferită acum două săptămâni tot în fața sportivei din Belarus.







Sasnovich pare să <însoțească> revenirea Mihaelei în circuitul WTA, în cele două meciuri disputate (de la revenirea după accidentare) jucătoarea noastră duelându-se cu sportiva din Belarus. Au fost diferențe față de duelul de acum două săptămâni, Buzărnescu arătând mai bine din punct de vedere fizic.







A reușit să deschidă bine terenul în unele momente atât cu backhand-ul cât și cu forehand-ul, însă nu și-a putut duce la capăt ideile din cauza unui serviciu mult sub așteptări. Primul serviciu i-a intrat destul de rar Mihaelei, iar de aici au plecat aproape toate problemele. Sasnovich a fost inspirată și agresivă la retur, iar Buzărnescu a ajuns să conducă pentru prima dată pe tabelă doar în al doilea set (primul a fost pierdut fără mari emoții cu 6-3).







În al doilea set, Miki a avut șansa ei, ea desprinzându-se la un moment dat la 4-2. A fost însă din nou trădată de serviciu, iar totul s-a stricat precum un castel de nisip. Sasnovich a legat patru game-uri la rând, reușind să închidă partida după o oră și 25 de minute (6-3, 6-4).



Mihaela va primi 8.455 de dolari și un punct în clasamentul WTA pentru participarea la Kremlin Cup.



Desfășurarea LiveText a partidei Mihaela Buzărnescu vs Aliaksandra Sasnovich:







4:6 Pe o minge in retragere, Mihaela nu mai poate returna in teren (15-0). Sasnovich face foarte bine tranzitia din defensiva in ofensiva...O eroare facuta de jucatoarea din Belarus la 30-0, a fost o minge inalta trimisa in afara terenului cu backhand-ul. Dubla greseala, egalitate la 30. Ce punct urmeaza...Dreapta face inca o data diferenta, este minge de meci pentru Sasnovich (40-30). Forehand-ul o ajuta inca o data pe Aliaksandra, iar partida se incheie aici, 6-3, 6-4 pentru jucatoarea din Belarus...







4:5 Retur lung la care Miki nu mai gaseste o solutie (0-15). Jucatorea noastra pare usor la un nivel scazut din punct de vedere al increderii. Inca o eroare cu forehand-ul, este 0-30. E un game foarte important pentru Buzarnescu. Sasnovich nu iarta cu dreapta in lung de linie, este 0-40. Prima minge este salvata cu reverul. In continuare, primul serviciu nu o asculta deloc pe Mihaela...Dupa inca o eroare nefortata a Mihaelei, Sasnovich isi trece in cont al treilea game la rand castigat. Jucatoarea din Belarus va servi pentru castigarea meciului







4:4 La 15-0, Sasnovich mai comite o dubla greseala (15-15). Mihaela rateaza un lob, iar apoi isi reproseaza acest lucru (30-15). Dupa un slice ratat complet, se face 40-15 pentru sportiva din Belarus. Se restrabileste egalitatea (4-4), dupa ce un forehand de pe mediana s-a dus in aut







4:3 Intr-un duel de pe mediana, Sasnovich vine cu o scurta impecabila (0-15). Mihaela are rabdare, iar cea care greseste este Sasnovich (15-15). Pe lovitura ei preferata - forehand-ul, Miki rateaza executia, 15-30. Inca o eroare cu forehandul, este 15-40. Din pacate, avantajul break-ului s-a evaporat, Sasnovich si-a luat serviciul inapoi. A fost inca un game in care Buzarnescu nu si-a gasit ritmul la serviciu (principala problema din acest meci pentru jucatoarea noastra)







4:2 Dupa un retur bun, Miki rateaza cu reverul, mare pacat! (0-15). Sasnovich mai face o dubla greseala (15-15). Dintr-o pozitie ideala, Sasnovich se lasa prea tare pe minge, iar autul este mare (15-30). Din extensie, Mihaela nu gaseste terenul, egalitate la 30. Rever perfect al Mihaelei, prima minge de break din acest al doilea set...Dupa ce s-a aflat intr-o defensiva continua, Buzarnescu a ratat cu reverul, avem din nou egalitate. Ce sansa a avut Miki...Pe o minge inalta, Sasnovich rateaza reverul, a fost o rama care a trimis mingea in tribune - a doua minge de break. De aceasta data Mihaela a fost mai activa pe picioare, a pus presiune si a facut break-ul, este 4-2 in favoarea jucatoarei noastre. Mai e insa mult pana la castiarea mansei, e nevoie de constanta la serviciu







3:2 Cu mult efect pe serviciul al doilea, Mihaela o incomodeaza pe adversara (15-0). Eroare cu reverul, 15-15. Retur lung al lui Sasnovich, prea putine de facut pentru Mihaela (15-30). In sfarsit, as la teu: 30-30. A venit intr-un moment foarte greu. Si al doilea: 40-30. Mingea se duce putin in aut, dupa ce Mihaela a trimis intr-un cross lung cu backhand-ul (40-40). Inca o data primul serviciu o ajuta pe Miki, o noua minge de 3-2...Se face 3-2 pana la urma, dupa ce Sasnovich nu gaseste terenul cu o dreapta in lung de linie







2:2 Sasnovich incepe game-ul cu un as (15-0). Continua sa serveasca foarte bine jucatoarea din Belarus (30-0). De langa plasa, Sasnovich rateaza un voleu aparent usor (30-15). Banda fileului este inca o data de partea lui Sasnovich (40-15). Inca un prim serviciu foarte bun la exterior, game pentru jucatoarea din Belarus, este 2-2 in acest moment







2:1 Mihaelei nu ii iese un demi-voleu, iar Sasnovich o paseaza de langa fileu. Jucatoarea din Belarus trimite foarte bine cu dreapta in lung de linie, se face 0-30. Serviciul o ajuta putin pe Buzarnescu (15-30). E nevoie insa de mai multe astfel de lovituri. Forehand inside-in perfect al Mihaelei: 30-30. Urmeaza un punct foarte important. Da, Miki urca la fileu si inchide punctul cu un voleu de forehand precis: 40-30. Forehand-ul o ajuta inca o data pe Buzarnescu, era conduce acum cu 2-1. Sunt semne bune in ceea ce priveste forehand-ul jucatoarei noastre. Sa speram sa va ramane la nivelul din acest game







1:1 Dupa un serviciu decisiv (15-0), Sasnovich comite o eroare cu dreapta, de pe mediana (15-15). Sunt destule greseli de ambele parti. Sasnovich nu se lasa suficient pe genunchi si nu poate lovi cum trebuie un retur fara inaltime al Mihaelei (15-30). Buzarnescu nu mai poate returna in teren dupa ce o minge a cazut pe baseline (30-30). Serviciu la teu pe linie: 40-30. Dreapta inversa castigatoare, Sasnovich egaleaza la 1. A fost un game in care senzatia este aceea ca Miki ar fi putut face un pic mai mult la retur...







1:0 Mihaela incepe setul al doilea la serviciu. Este nevoie mai multa constanta la primul serviciu, este greu sa joci cu <doi-ul> la un asemenea nivel. Serviciu bun la exterior, 30-15 pentru Miki. Inca o lovitura castigatoare, de aceasta data cu reverul: 40-15 pentru Buzarnescu. Game solid facut de Buzarnescu, cel mai bun de pana acum. Sa speram ca lucrurile vor merge bine in continuare in aceasta a doua mansa...







3:6 Dintr-o pozitie buna, Miki rateaza forehandul in lung de linie (15-0). Nu se mai lamenteaza insa ca alte dati. Retur in picioarele adversarei, 15-15. Punct pierdut la retur de Buzarnescu (30-15). Desi nu este inspirata din apropierea fileului, Buzarnescu castiga punctul, se face 30-30. Dreapta este plasata incredibil, minge de set pentru Sasnovich. Ea este fructificata, 6-3 pentru jucatoarea din Belarus, dupa 40 de minute







3:5 Un prim serviciu bun al Mihaelei, cu mult kick (15-0). Urmeaza insa o rama, 15-15. Sasnovich mai scapa in afara terenului inca un forehand, iar apoi schimba racheta. Da, in acest game Buzarnescu pare sa-si fi gasit macar putin ritmul la serviciu (40-15). Miki castiga game-ul de serviciu, urmeaza momentul adevarului pentru soarta primului set







2:5 Din alergare si de pe culoarul de dublu, Mihaela nu mai poate returna in teren (15-0). A treia rama in ultimele minute pentru Sasnovich, egalitate la 15. Din pacate, doua erori la retur, iar Sasnovich se duce la 40-15. Dupa un backhand in cross scurt foarte bun al Mihaelei, Aliaksandra ajunge miraculos si returneaza in coltul terenului. Este 5-2 pentru jucatoarea din Belarus in primul set, optiune importanta pentru castigarea primului set







2:4 O rama trimite mingea in tribune, este 15-0 pentru Mihaela. Inca o rama, se face 30-0 pentru Buzarnescu. Cu terenul liber, Miki trimite putin in afara terenului, nu a fost o idee buna sa caute linia...Apare inca o dubla greseala, este 30-30. Pana in acest moment, serviciul a tras-o in jos pe jucatoarea noastra. Si-a pierdut in perioada de inactivitate ritmul la aceasta lovitura...Inca o dubla (a cincea), minge de 5-1 pentru Sasnovich. Egalitate, Miki a rezistat perfect intr-un schimb cu mingi puternice (40-40). Minge de game pentru Mihaela, ar fi nevoie de un serviciu bun...Nu vine, din pacate. Jucand cu al doilea, Buzarnescu pierde controlul in schimb, iar Sasnovich egaleaza situatia. Miki este activa de la fileu (se vede ca joaca mult dublu in circuit) si are inca o minge de game. Buzarnescu isi castiga serviciul, este 4-2 in acest moment pentru Sasnovich







1:4 Inca o data banda fileului o ajuta pe Sasnovich, 15-0. Urcata la fielu, Sasnovich inchide punctul cu un smash sigur (30-0). Returul face diferenta, Mihaela castiga primul punct din acest game. 40-15, Sasnovich continua sa serveasca destul de bine. Vine si un as, este 4-1 pentru sportiva din Belarus







Procentaj slab pe primul serviciu pentru Mihaela, iar acest lucru se vede pe tabela de marcaj







1:3 Mihaela incepe game-ul cu o dubla greseala (a treia de pana acum). Urmeaza o eroare cu reverul - se vede in continuare lipsa meciurilor oficiale (0-30). Banda fileului nu o ajuta, este 0-40. Din pacate, serviciul nu a ajutat-o pana acum pe Mihaela - o face insa Sasnovich cu o eroare nefortata (15-40). Din pacate, inca o eroare, iar tabela se modifica in dreptul sportivei din Belarus







1:2 Lob defensiv bun al Mihaelei, punctul ii revine (0-15). Sasnovich revine gratie primului serviciu (15-15). Retur prea lung al Mihaelei, se face 30-15. Egalitate: forehand superb al jucatoarei noastre - minge a fost pe tusa. Din pacate, Buzarnescu nu gaseste terenul la un passing ce parea nu foarte dificil (40-30). Revine insa cu un retur direct castigator: forehand in lung de linie care prinde terenul (40-40). Sasnovich este cel putin din moment cu un as la teu. Voleu bun al Mihaelei, inca o data egalitate. Inca un retur direct castigator al Mihaelei, de aceasta data cu reverul in cross scurt. Egalitate, a doua minge de break salvata de Sasnovich. Dubla greseala, prima a jucatoarei din Belarus - a treia minge de break pentru Buzarnescu. A treia oara a fost cu noroc, Mihaela face rebreak-ul, scorul este 2-1 pentru Sasnovich







0:2 Mihaela are nevoie de un game de serviciu bun, care sa ii dea incredere. Reverul produce inca o eroare nefortata. Venita la fileu, Miki este pasata de adversara, dupa ce scurta ei a fost una destul de inalta (0-30). Trei mingi de break dupa ce o dreapta in lung de linie prinde terenul (0-40). Rever bun al Mihaelei, da semne ca ar fi trecut peste problemele fizice. Ramane insa sa inceapa sa simta din nou mingea. 30-40, dupa ce Miki a stat foarte bine intr-un raliu mai lung. Backhand minunat in cross scurt, Buzarnescu a salvat cele trei mingi de break, este 40-40. Dubla greseala, egalitate. Un game foarte lung, sa speram ca Miki va iesi cu bine din acest moment. Inca o dubla greseala, a patra minge de break pentru Sasnovich. Pana la urma, se face 2-0 pentru jucatoare din Belarus, dupa un voleu drive castigator







Invingatoarea acestei partide va juca in turul urmator cu Kiki Bertens (favorita 4)







0:1 Meciul a inceput cu Aliaksandra Sasnovich la serviciu. Un prim backhand in fileu al Mihaelei (15-0). Buzarnescu ajunge foarte bine la o scurta, iar apoi o paseaza pe adversara (15-15). Aliaksandra face pasul in teren, pune mult efect intr-o dreapta inside-in si egaleaza la 30. Game echilibrat. Scoasa mult in exterior de kick-ul adversarei, Miki returneaza in fileu (40-30). Cu un serviciu bun in spate, Sasnovich trece in dreptul ei primul game al partidei

"VTB Kremlin Cup" se dispută la Moscova, în perioada 15-20 octombrie, pe hard indoor, are premii totale în valoare de $932.866, iar start pe tabloul principal s-au găsit 32 de jucătoare. Face parte din categoria "Premier", iar ultima câștigătoare este Julia Goerges (în 2017). Simona Halep a câștigat competiția în 2013.