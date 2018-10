Shanghai Masters: Novak Djokovic, titlul cu numărul 72 al carierei - La un singur Masters în urma lui Rafael Nadal

Novak Djokovic a fost prea puternic pentru toți adversarii pe care i-a întâlnit pe drum până la câștigarea titlului de la Shanghai (al patrulea din carieră - un record), sârbul trecând în două seturi, scor 6-3, 6-4, de Borna Coric. Nole și-a completat astfel palmaresul după succesul de duminică: 72 de titluri în carieră, 32 de Masters-uri (la unul singur în urma lui Rafael Nadal). În plus, Djoker-ul a urcat pe locul doi în clasamentul ATP, devansându-l pe Roger Federer.



Venit după una din cele mai importante victorii din carieră (a trecut de Roger Federer în semifinale), Borna Coric a avut un singur moment de rătăcire în prima manșă, suficient însă pentru ca Nole să câștige primul set. După 38 de minute, sârbul s-a impus cu 6-3 (un singur break a făcut diferența). Djokovic a fost foarte puternic în spatele serviciului său impecabil, acesta cedând doar patru puncte în game-urile în care Borna s-a aflat la primire. Defensiva a fost din nou la cote înalte, iar experiența superioară și-a spus cuvântul în momentele importante.



Setul al doilea a început cum nu se poate mai prost pentru croat: la minge de break pentru Djokovic, Borna a ratat incredibil un voleu din apropierea fileului, iar lovitura greșită i-a mai zdruncinat puțin din încrederea-i și așa fragilă.



Ca un adevărat prădător, Nole a simțit slăbiciunile existente în terenul advers și nu l-a mai scăpat din "gheare" pe adversar. Sârbul a fost imperial de pe baseline, de multe ori senzația fiind aceea că poate să returneze de câte ori este nevoie, indiferent de atacurile lui Coric.



Pas cu pas, Novak l-a "tocat" mărunt pe Borna, croatul precipitându-se în destule situații - multele erori neforțate ale croatului și-au spus cuvântul.

Coric a avut un singur moment în care ar fi putut revenit în set (și, poate cine știe, în partidă) la 3-2 în favoarea lui Nole: a irosit cu o dreapta inside-in singura minge de break pe care a avut-o în finala de duminică. Manșa i-a revenit până la urmă lui Nole cu 6-4, asta după ce Coric reușise să salveze trei mingi de meci la 3-5, 0-40. Finala a durat o oră și 37 de minute.



Novak Djokovic, după turneul de la Shanghai:

