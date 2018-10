​WTA: Simona Halep a plecat în Rusia: "Sunt destul de ok, însă nu ştiu cum o să fie la meciul oficial"

"Obiectivul este să fac maximum, dar în condiţiile în care mă aflu o să fie greu acest lucru. Obiectivul principal este să rămân pe locul 1. M-am antrenat trei zile, am făcut pregătire fizică în sală, acele exerciţii pe care trebuie să le fac zi de zi de acum încolo pentru coloană. Sunt destul de ok, însă nu ştiu cum o să fie la meciul oficial. Însă eu plec cu încredere şi plec hotărâtă să joc. Nu a fost o perioadă uşoară pentru că o accidentare la spate este destul de priculoasă şi am fost îngrijorată, însă sunt normale (n.r. - astfel de accidentări) pentru acest sport. Încerc să rămân pozitivă, să rămân încrezătoare şi cu exerciţii, cu tratament o să fiu bine", a declarat Halep, potrivit Digi24.





Halep a anunţat, la 2 octombrie, că a suferit o hernie de disc , astfel că participarea ei al competiţii până la finalul anului era sub semnul întrebării.





Reamintim că Halep ar trebui să joace la turneul de la Moscova (15-21 octombrie - a cerut un wild-card) și la Turneul Campioanelor de la Singapoare (21-28 octombrie) până la finalul anului în curs.

Rezultatele Simonei Halep în circuitul WTA în 2018:





Shenzhen - a câștigat trofeul (a jucat 5 meciuri)

Australian Open - a pierdut în finală (a jucat 7 meciuri)

Qatar - a pierdut prin abandon în semifinale (3 meciuri)

Indian Wells - a pierdut în semifinale (5 meciuri)

Miami - învinsă în turul trei (două meciuri a disputat)

Stuttgart - a pierdut în sferturi (două meciuri)

Madrid - învinsă în sferturi (4 meciuri)

Roma - a jucat finala (5 meciuri)

Roland Garros - a câștigat trofeul (7 meciuri)

Wimbledon - a pierdut în turul trei (3 meciuri)

Rogers Cup (Montreal) - a câștigat trofeul (5 meciuri)

Cincinnati - a disputat finala (5 meciuri)

US Open - turul întâi (un meci)

Wuhan - turul doi (un meci)

Beijing - turul doi (un meci).