Roger Federer, mesaj către colegii din tenis: "Respectați copiii de mingi, ei pot fi viitorul acestui sport"

Spaniolul Fernando Verdasco a fost "răufăcătorul" săptămânii trecute în social media, după ce a mustrat un copil de mingi pentru că nu i-a adus prosopul suficient de rapid în timpul partidei de la Shenzen.

Un filmuleț în care locul numărul 30 mondial gesticula nerăbdător, părând să îl critice pe tânărul băiat de mingi a circulat pe internet și a dus la un val de critici din partea fanilor și a experților din lumea tenisului.

Federer a ezitat în a-l critica pe Verdasco, spunând că nervii jucătorilor pot fi întinși mai mult decât ar trebui în timpul competițiilor, dar a ținut să scoată în evidență cât de important este ca jucătorii să îi respecte pe copiii de mingi.

"Desigur, trebuie să ii respecți mereu pe copiii de mingi, pentru ceea ce sunt și pentru munca minunată pe care o fac, dar nu este mereu ușor pentru unii jucători să își controleze emoțiile în totalitate", a declarat Fedex.

Elvețianul, care a fost copil de mingi în copilărie, a declarat că simte că cei mai mulți dintre copiii de mingi au înțeles sub ce presiune se află jucătorii în timpul meciurilor, însă și aceștia (n.r. copiii de mingi) trebuie să aibă parte de experiențe frumoase la turnee.

"Copiii de mingi sunt foarte importanți pentru noi, pentru că ei reprezintă, poate, viitorul acestui sport. Eram așa de bucuros când plecam de la un turneu de tenis, mă gândeam <oh, omule, totul a fost perfect>", a povestit Federer despre perioada în care a fost copil de mingi.

"Nu au fost lucruri atât de negative, așa că nu trebuie să îi lași să plece gândindu-se <oh, Doamne, nu sunt apreciat sau nu m-au plăcut> sau de parcă ar fi fost un lucru oribil, știți? Așa că trebuie să avem grijă de acest lucru", a adăugat elvețianul.

Not the first time this behavior from Verdasco(Hamburg'18)(\uD83C\uDFA5@TennisTV ) pic.twitter.com/4XvbztgWuD