​WTA Beijing: Caroline Wozniacki a câștigat din nou turneul, la opt ani distanță față de triumful precedent

Caroline a câștigat primul set fără prea mari probleme, Sevastova făcând 14 erori neforțate, spre deosebire de cele șase ale danezei și nereușind să etaleze jocul pe care și-l dorea. Wozniacki a făcut un break la scorul de 3-2 în favoarea sa, după care cele două și-au făcut pe rând serviciul până la 6-3 pentru locul doi mondial.

Setul secund a fost unul mult mai echilibrat, punctele devenind tot mai lungi și mai spectaculoase. Momentul decisiv al meciului a avut loc la 4-3 și 30-40 pe serviciul danezei, când Wozniacki a primit un avertisment după ce a aruncat o minge spre un copil de mingi, lucru care a scos-o din ritm pe Sevastova, care a ratat returul decisiv prin care putea să facă rebreak și să ducă scorul la 4-4. Letona a revenit rapid și la punctul următor, a venit la fileu, de unde a pus perfect mingea în terenul danezei, lângă fileu, câștigând punctul. După alte două mingi de break ratate, letona a pierdut game-ul și a urmat la serviciu pentru a rămâne în meci. Wozniacki a obținut rapid trei mingi de meci, le-a ratat pe primele două, însă a reușit să se impună după ce Sevastova a trimis prea lung o minge.

The big 3⃣-0⃣!@CaroWozniacki captures career title No. 30 and second @ChinaOpen title with a 6-3, 6-3 win over Sevastova. pic.twitter.com/kfM1gSUOQX