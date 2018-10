Simona Halep: "Am văzut un alt doctor, mi-a spus că pot juca. Fac exerciții pentru a întări mușchii din acea zonă"

Simona Halep a oferit noi detalii în legătură cu problemele de sănătate pe care le are (suferă de hernie de disc), liderul mondial precizând că a văzut încă un doctor, iar acesta i-a spus că poate juca. Simona a mai spus, printre altele, că face exerciții pentru a întări mușchii din zona cu probleme.





Ce noutăți a oferit Simona





"Tocmai am văzut un alt doctor astăzi și mi-a spus că pot juca. Problema este acolo, discul s-a mutat. Dar nu e așa de periculos. Nu se mișcă în fiecare zi. Este bine. Fac exercitii pentru a intări mușchii din acea zona, ca să pot împinge discul înapoi sau să-l mențin așa.







Nu e chiar așa de rău. Nu există riscuri de deteriorare suplimentară. Trebuie să fac recuperare. Voi lucra exercițiile de bază, plus o terapie cu masaje. N-o sa mai joc tenis până la Turneul Campioanelor", a spus Simona Halep, pentru New Tork Times, citată de Digisport.





2018, anul de referință al carierei





"E cel mai bun an din carieră, cel în care am câştigat un Grand Slam. Să fii numărul 1 este extraordinar, însă e şi mai bine să câştigi un Grand Slam. Australian Open (n.r. unde a pierdut finala cu Caroline Wozniacki) a fost o experienţă extraordinară pentru mine. Mi-am împins limitele şi am văzut că orice este posibil. Mi-am dat seama că sunt puternică, acel turneu m-a ajutat să cred că pot câştiga unul dintre marile turnee. După Melbourne am simţit că sunt capabilă să câştig un Grand Slam", a conchis Halep.