Simona Halep: "Mă duc sigur la Turneul Campioanelor"

​Ultima perioadă nu a fost deloc ușoară pentru Simona Halep: a fost eliminată de la primul meci la ultimele trei turnee la care a participat (US Open, Wuhan și Beijing) și a aflat că are și o hernie de disc. Cu toate acestea, liderul mondial a precizat că va participa la Turneul Campioanelor (21-28 octombrie, Singapore).





Ce a precizat Simona Halep în cursul zilei de joi







"Mă simt destul de OK. Bineînţeles că am fost îngrijorată, dar am făcut RMN şi acum ştiu foarte bine ce am. Am mai avut probleme în trecut, dar acum este un pic mai mult. O să fac recuperare, o să fac tratament, fizioterapie, atât nimic mai mult. Şi sper să fiu aptă să joc la turnee. Cred că voi mai face pauză încă o săptămână, fără să joc tenis şi după aceea o să o iau uşor-uşor. Am fost îngrijorată şi eu la început când nu ştiam ce am, însă după ce am făcut RMN-ul şi am vorbit cu medicii m-am relaxat pot să spun.





Orice tenismen are această problemă şi oarecum este normal. Bineînţeles că există un risc, orice accidentare este un risc, dar nu e un risc atât de mare. Nu e un pericol să se întâmple ceva foarte grav. De aceea o să-mi păstrez încrederea şi vom vedea ce va fi în viitor. Mă duc sigur la Turneul Campioanelor! Cea mai importantă e sănătatea, dar nu se pune problema de operaţie" - Simona Halep, declarație făcută la Stejarii Country Club.





"Nu ştiu ce se spune, ce se vorbeşte, pentru că de mult am renunţat să urmăresc. Nimeni nu ştie cum m-am simţit eu în momentele acelea, eu am făcut ceea ce am crezut că trebuie să fac. Am vorbit cu membri din echipa mea, cu apropiaţii şi aşa am decis să facem. Indiferent ce spune lumea, nu mă afectează absolut deloc în acest moment. Tot ce s-a vorbit că mă operez sau că fac injecţii cu cortizon este fals. Bieînţeles că îmi este greu să renunţ, să abandonez meciuri, şi anul acesta nu s-a întâmplat foarte des" - Simona Halep.











Reamintim că Halep urma să joace la turneul de la Moscova (15-21 octombrie - ceruse un wild-card) și la Turneul Campioanelor de la Singapoare (21-28 octombrie) până la finalul anului în curs.