​WTA Beijing: Naomi Osaka, în sferturi (victorie clară cu Julia Goerges)

Câștigătoare la US Open și calificată la Turneul Campioanelor, Naomi Osaka a făcut pasul spre sferturile de finală de la Beijing (Premier Mandatory), sportiva din Japonia trecând de Julia Goerges, scor 6-1, 6-2.

Partida a fost una la discreția niponei, Naomi construindu-și jocul în "spatele" unui serviciu precis și puternic. Osaka a câștigat 93% din punctele jucate cu primul serviciu și 46% cu al doilea.



Dacă la capitolul lovituri câștigătoare a fost echilibru (13-12 pentru Naomi), Goerges a avut 31 de erori neforțate (față de cele 16 ale japonezei).



Partida a durat o oră și 5 minute. Osaka o va întâlni în sferturi pe învingătoarea disputei dintre Angelique Kerber (favorită trei) și Shuai Zhang.



Program optimi:





Julia Goerges (10) vs Naomi Osaka(8) 1-6, 2-6



Donna Vekic - Anastasija Sevastova 3-6, 2-6

Sloane Stephens (9) - Dominika Cibulkova 6-4, 2-6, 3-6

Angelique Kerber (3) vs Shuai Zhang

Katrina Siniakova - Kiki Bertens (11)

Anett Kontaveit vs Caroline Wozniacki (2)

Qiang Wang vs Karolina Pliskova (7)

Caroline Garcia (4) vs Aryna Sabalenka.