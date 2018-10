WTA Beijing: Caroline Wozniacki (2 WTA), calificată în optimile competiției

Caroline Wozniacki (2 WTA și cap de serie numărul doi) s-a calificat, miercuri, în optimile turneului Premier Mandatory de la Beijing. Daneza a trecut în două seturi, scor 7-5, 6-3, de Petra Martic.





În următoarea partida, Wozniacki o va întâlni pe Anett Kontaveit.







S-au disputat miercuri:



Ka. Pliskova - A. Sasnovich 6-3, 6-4

S. Zhang - T. Babos 6-1, 6-2

C. Wozniacki - P. Martic 7-5, 6-3





Se vor mai juca miercuri:





D. Vekic - A. Sevastova

S. Stephens - D. Cibulkova.







Program optimi:



Donna Vekic - Anastasija Sevastova

Sloane Stephens (9) - Dominika Cibulkova

Katrina Siniakova - Kiki Bertens (11)

Julia Goerges (10) vs Naomi Osaka(8)

Angelique Kerber (3) vs Shuai Zhang

Anett Kontaveit vs Caroline Wozniacki (2)

Qiang Wang vs Karolina Pliskova (7)

Caroline Garcia (4) vs Aryna Sabalenka.