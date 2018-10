Simona Halep: "Am făcut un RMN și am aflat că am hernie de disc"

"Salutare, tuturor! Am vrut să vă ofer rapid noutăți în privința stării mele. Am făcut azi un RMN la spate și am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în zilele următoare și sper că voi reveni cât mai repede cu detalii. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere!" - Simona Halep.



Conform specialiștilor (citați de Digisport), hernia de disc necesită un tratament pe termen lung sau o intervenție chirurgicală, iar perioada de recuperare poate fi undeva între două și șase luni.

În aceste condiții, sezonul 2018 pare unul mai degrabă încheiat pentru liderul mondial. Reamintim că Halep urma să joace la turneul de la Moscova (15-21 octombrie - ceruse un wild-card) și la Turneul Campioanelor de la Singapoare (21-28 octombrie).

"O accidentare de acest gen este, deseori, serioasă (știu din proprie experiență). Trebuie să-i fi fost extrem de greu să lovească acele mingi de tenis în ultimele două săptămâni" - Christopher Clarey, specialist în tenis, editorialist la New York Times.



Rezultatele Simonei Halep în circuitul WTA în 2018:





Shenzhen - a câștigat trofeul (a jucat 5 meciuri)

Australian Open - a pierdut în finală (a jucat 7 meciuri)

Qatar - a pierdut prin abandon în semifinale (3 meciuri)

Indian Wells - a pierdut în semifinale (5 meciuri)

Miami - învinsă în turul trei (două meciuri a disputat)

Stuttgart - a pierdut în sferturi (două meciuri)

Madrid - învinsă în sferturi (4 meciuri)

Roma - a jucat finala (5 meciuri)

Roland Garros - a câștigat trofeul (7 meciuri)

Wimbledon - a pierdut în turul trei (3 meciuri)

Rogers Cup (Montreal) - a câștigat trofeul (5 meciuri)

Cincinnati - a disputat finala (5 meciuri)

US Open - turul întâi (un meci)

Wuhan - turul doi (un meci)

Beijing - turul doi (un meci).





