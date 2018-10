​WTA Beijing: Angelique Kerber, Naomi Osaka și Sloane Stephens, calificate în optimi (Rezultatele zilei)

Au avut loc marți până în acest moment la Beijing:

Laura Siegemund - Anett Kontaveit 6-2, 3-6, 2-6

Sloane Stephens - Saisai Zheng 6-1, 6-3

Dominika Cibulkova - Daria Gavrilova 6-3, 6-3

Aleksandra Krunic - Katerina Siniakova (2)6-7, 2-6

Kirsten Flipkens - Kiki Bertens 1-6, 1-6

Angelique Kerber - Carla Suarez Navarro 7-6(4), 6-1

Din optimi se cunosc următoarele partide:

Donna Vekic - Anastasija Sevastova

Sloane Stephens (9) - Dominika Cibulkova

Katrina Siniakova - Kiki Bertens (11)

Julia Goerges (10) vs Naomi Osaka(8)

Angelique Kerber (3) vs Timea Babos/Shuai Zhang

Anett Kontaveit vs Petra Martic/Caroline Wozniacki (2)

România nu mai are reprezentante pe tabloul principal de simplu de la Beijing: Simona Halep (abandon cu Ons Jabeur), Mihaela Buzărnescu (depășită de Aliaksandra Sasnovich) și Sorana Cîrstea (învinsă de Kiki Bertens) părăsind competiția în turul întâi. De asemenea, perechile Raluca Olaru/Kirsten Flipkens și Mihaela Buzărnescu/Monica Niculescu au fost eliminate de pe tabloul de dublu.

"China Open" se dispută pe hard în perioada 29 septembrie - 7 octombrie, are premii totale în valoare de $8.285.274 și face parte din categoria "Premier Mandatory". Întrecerea are loc la Beijing. La startul competiției pe tabloul principal s-au aflat 64 de jucătoare. În urma cu un an de zile, Simona Halep a ajuns până în finală, acolo unde a fost învinsă de Caroline Garcia . Cu toate că a pierdut, Simona și-a asigurat la acel moment urcarea în premieră pe locul 1 WTA. Halep nu a reușit să apere cele 650 de puncte în clasamentul WTA de simplu, după ce a abandonat în primul tur împotriva lui Ons Jabeur din cauza problemelor medicale.