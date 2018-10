​WTA Beijing: Mihaela Buzărnescu și Monica Niculescu, eliminate în optimi după ce au ratat patru mingi de meci

Jucătoarele noastre au început greu meciul, fiind conduse cu 3-1 în primul set, de unde însă au reușit să facă patru game-uri consecutive și să se impună în cele din urmă cu 6-4.Desfășurarea setului secund a fost în oglindă cu cea a primului set: româncele au condus cu 3-1, însă adversarele au întors scorul și au dus meciul în super tiebreak după ce au câștigat setul cu 6-4.Super tiebreak-ul a început perfect pentru jucătoarele noastre, care au dus rapid scorul la 9-5 și meciul părea terminat. Cele două nu au mai reușit să se concentreze și au pierdut șase puncte consecutive (dintre care trei pe propriul serviciu), scorul devenind 11-9 pentru Rosolska/Spears. Jucătoarele noastre au ratat astfel calificarea în sferturile turneului de la Beijing, iar România a rămas fără jucătoare în China.Pentru prezența în optimi, Burzărnescu și Niculescu vor încasa un cec în valoare de 24.830 de dolari și 120 de puncte WTA.România nu mai are reprezentante pe tabloul principal de simplu de la Beijing: Simona Halep (abandon cu Ons Jabeur), Mihaela Buzărnescu (depășită de Aliaksandra Sasnovich) și Sorana Cîrstea (învinsă de Kiki Bertens) părăsind competiția în turul întâi. De asemenea, Raluca Olaru și Kirsten Flipkens au pierdut în primul tur al probei de dublu.În sferturi, perechea Rosolska/Spears va întâlni echipa învingătoare a duelului dintre Gabriela Dabrowski/Yi-Fan Xu și Nadiya Kichenok/Anastasia Rodionova."China Open" se dispută pe hard în perioada 29 septembrie - 7 octombrie, are premii totale în valoare de $8.285.274 și face parte din categoria "Premier Mandatory". Întrecerea are loc la Beijing.