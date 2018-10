WTA Beijing: Caroline Wozniacki, Karolina Pliskova și Garbine Muguruza, la braț în turul doi (Rezultatele zilei)

Cap de serie numărul doi, Caroline Wozniacki s-a calificat luni în turul doi de la China Open, competiție din categoria Premier Mandatory. Victorii au mai obținut și alte favorite precum Karolina Pliskova și Garbine Muguruza.





S-au disputa luni la Beijing:



Petra Martic - Barbora Strycova 6-2, 6-2

Karolina Pliskova (7) - Samantha Stosur 6-4, 6-4

Carla Suarez Navarro - Iulia Putintseva 6-1, 6-0

Katerina Siniakova - Alison Van Uytvanck 7-5, 6-4

Garbine Muguruza (14) - Ekaterina Makarova 6-0, 6-4

Aliaksandra Sasnovich - Mihaela Buzărnescu 6-3, 6-1

Shuai Zhang - Elise Mertens 6-1, 3-6, 6-3

Julia Goerges - Lesia Tsurenko 6-4, 4-6, 2-2 (abandon Tsurenko)

Caroline Wozniacki - Belinda Bencic 6-2, 6-3

Naomi Osaka (8) - Zarina Diyas 6-4, 6-3.







Program turul doi:



O. Jabeur - D. Vekic

A. Sevastova - M. Keys (17) / abandon Keys

S. Stephens (9) - S. Zheng

D. Cibulkova - D. Gavrilova

A. Kerber (3) - C. Suarez Navarro

T. Babos - S. Zhang

J. Goerges (10) - L. Tsurenko 6-4, 4-6, 2-2 (abandon Tsurenko)

D. Collins - N. Osaka (8)

Ka. Pliskova (7) - A. Sasnovich

Q. Wang (WC) - J. Ostapenko (12)

G. Muguruza (14) - A. Sabalenka

P. Hergoc - C. Garcia (4)

A. Krunic - S. Siniakova

K. Flipkens - K. Bertens (11)

L. Siegemund - A. Kontaveit

C. Wozniacki (2) - P. Martic.