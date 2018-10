FINAL Mihaela Buzărnescu vs Aliaksandra Sasnovich 3-6, 1-6

1:6 Aliaksandra continua sa serveasca foarte precis (30-0). Sigur, si Mihaela a fost neinspirata la retur, dar este de inteles: nu a mai jucat un meci oficial de peste doua luni de zile. Buzarnescu intra in teren, ataca bine, iar punctul ii revine (30-15). Egalitate - Miki a fost puternica pe picioare, iar greseala a venit de la adversara (30-30). Retur in afara terenului, minge de meci pentru Sasnovich...Mihaela este agresiva la minge de meci, dar rateaza tinta - a fost un aut milimetric. Partida se incheie, Sasnovich merge in turul al doilea de la Beijing. Sunt destule lucruri pozitive pentru Buzarnescu, e nevoie insa de multe meciuri oficiale pentru a ajunge la un ritm bun







1:5 In momentul in care schimba directia, Miki trimite in aut (0-15). Dubla greseala, 0-30, game-ul deja se complica pentru Buzarnescu. De pe centrul terenului, Sasnovich se lasa pe spate in momentul executiei, iar mingea se duce mult in aut (15-30). Inca o dubla greseala, 15-40. Mihaela para usor daramata din punct de vedere mental. Game-ul se incheie cu inca o dubla, este deja 5-1 pentru Sasnovich...







Mihaela sta de vorba acum cu antrenor, iar acesta o sfatuieste sa se miste mai mult in teren si sa incerce sa puna cat mai mult in teren retururile (sa comita mai putine erori nefortate).







1:4 Mihaela incepe sa simta mai bine si reverul in lung de linie (15-15). Miki ajunge formidabil la o scurta, iar raspunsul este unul minunat: efect lateral, nimic de facut pentru Sasnovich (15-30). Din pacate, adversara are o arma importanta - serviciul (30-30). O noua cadere pentru Mihaela, pierde doua puncte la rand: 40-30. Inca o eroare, se face 4-1 pentru Sasnovich.







1:3 Dupa o eroare nefortata, Mihaela revine cu un serviciu perfect pe partea de impar (15-15). Continua insa erorile, iar Sasnovich se bucura de fiecare cadou venit de peste fileu (15-30). Egalitate, Buzarnescu a stat bine intr-un duel de pe mediana (30-30). Rama, iar mingea se duce in aut - sansa de game pentru Buzarnescu. Miki isi face miscarea perfect si trimite imparabil in lung de linie cu forehandul. Primul game castigat de jucatoarea noastra in acest set doi







Miki are nevoie de procentaj bun pe primul serviciu, poate fi un game decisiv...







0:3 Face si Sasnovich inca o dubla (0-15). Un forehand trimis mult in aut, Buzarnescu pare putin deznadajduita in aceste momente (15-15). Isi revine cu un retur in picioarele adversarei (15-30). Aliaksandra trimite foarte bine cu dreapta in lung de linie, egalitate (30-30). A fost si o usoara pasivitate din partea Mihaelei. Inca un serviciu bun la exterior, tabela arata acum 3-0 pentru Sansnovich...







0:2 In conditiile in care Mihaela nu poate face diferenta cu serviciul, raliurile sunt epuizante, se munceste mult pentru un punct. Miki comite si a treia dubla greseala (30-30). Din alergare, Miki nu poate cadra un forehand, apare mingea de break (30-40). Cu un joc ingrijit, Sasnovich profita de erorile adversarei, se face 2-0. Se poate observa absenta din circuit pentru Mihaela, este nevoie de meciuri pentru a-si reintra in ritm







0:1 Mihaela iroseste o reluare oficiala in chiar prima minge a setului doi. Sasnovich serveste puternic, nu este mare lucru de facut in defensiva de Buzarnescu (40-0). Game lejer pentru Aliaksandra, aceasta conduce cu 1-0 in setul al doilea







Dupa terminarea setului ambele jucatoare au cerut sa vorbeasca cu antrenorii







3:6 Inca o data vantul influenteaza saritura pe care o capata mingea, iar Mihaela loveste inghesuit si pierde punctul (15-15). Raliu lung, cu multa variatie, cea care greseste prima este Miki (15-30). Aici s-a vazut lipsa meciurilor oficiale. Sasnovich trimite bine pe contre-pied, apar doua mingi de set (15-40). Inca o eroare cu forehandul, iar primul set este trecut in dreptul lui Sasnovich







3:5 Dupa un retur foarte bun al Mihaelei, Sasnovich o surprinde pe adversara cu o scurta de efect. Urmeaza apoi o dubla greseala (15-30). Din pacate, Miki gaseste doar fileul cu un rever, egalitate (30-30). Inghesuita cu un retur lung, Sasnovich trimite mult in aut - minge de break. Miki trimite prea lung cu reverul si rateaza o sansa importanta - egalitate. Game cu multa <greutate>. Serviciul este de calitate, cu efect, plasat la exterior, minge de 5-3 pentru Sasnovich. Da, pana la urma se face 5-3, Mihaela a avut sansa ei importanta in acest game (sa speram ca vor mai fi si altele)







3:4 Miki serveste mult mai bine decat pana acum, trimite cu kick, iar apoi variaza bine cu reverul (40-0). Avantajul a fost consolidat dupa doar un minute si 20 de secunde...Game la zero, numai bun pentru moralul jucatoarei noastre. Acum are inca o sansa sa declanseze atacul spre un break care sa readuca egalitate pe tabela







2:4 Sasnovich serveste bine (15-0), iar apoi o pune in dificultate pe Mihaela cu mingi aspre (30-0). Inca o data serviciul pe partea de par o ajuta pe Aliaksandra, este 40-0. Game alb, fara emotii pentru sportiva din Belarus, este 4-2 in acest moment







Acum ar putea fi momentul pentru un break, Buzarnescu a trecut cu bine peste un game greu de serviciu...







2:3 Un duel de pe mediana ii revine Mihaelei, a stat bine in raliu cu ajutorul backhandu-ului. Din pacate insa, scapa un forehand in afara terenului, egalitate (15-15). Se simte in anumite momente ca Mihaela a fost departe de meciurile oficiale pentru aproape doua luni de zile...Sasnovich este mai periculoasa, trimite agresiv (15-30). Egalitate, Buzarnescu a facut pasul spre fileu (30-30). Primul serviciu nu o ajuta pe Mihaela, iar adversara este puternica la retur - inca o egalitate, avem un game foarte important in economia primului set...Aut cu reverul in lung de linie, avem minge de 4-1 pentru Sasnovich. Serviciul o ajuta de aceasta data pe jucatoarea noastra - ramane in game. Minge lovita din urcare, forehand castigatoar pentru Buzarnescu. Game complicat care ii revine Mihaelei, a salvat minge de dublu break. Este 3-2 pentru Sasnovich...







1:3 Sasnovich serveste bine, la exterior (15-0). Aliaksandra face pasul la fileu, insa rateaza un voleu drive (15-15). Mihaela se deplaseaza bine, ajunge la o scurta, iar apoi plaseaza mingea in coltul terenului (15-30). Sasnovich continua sa serveasca foarte bine (30-30). Un lob defensiv nu-si gaseste tinta, este minge de 3-1 pentru Sasnovich. Inca un retur in aut din partea Mihaelei, se face pana la urm 3-1 pentru adversara







1:2 Mihaela trimite cu multa adancime, mingea cade insa in afara terenului, dupa cum putem observa dupa reluarea oficiala (0-15). Buzarnescu nu isi gaseste neaparat un ritm prea bun la serviciu, iar in aceste conditii game-ul este unul strans (30-30). Vantul plimba mingea cam unde vrea, iar Mihaela nu mai poate returna: 30-40. Dupa cateva mingi inalte, Sasnovich face break-ul. A fost insa un game ciudat, in care vantul si-a facut de cap...







1:1 Mihaela a avut sansele ei in primul game in care a servit Sasnovich, insa s-a ajuns la 40-30 pentru adversara. A venit insa o dubla greseala, avem prelungiri (40-40). Buzarnescu este inspirata si agresiva la retur, are o minge de break, insa aceasta este anulata cu un serviciu precis. Pana la urma se restabileste egalitate, Sasnovich a facut diferenta cu ajutorul serviciului...







Bate vantul destul de puternic la Beijing, jocul celor doua este influentat in multe momente de acest lucru







1:0 Un prim game bun pentru Mihaela, ea si-a castigat fara mari emotii serviciul





După ce a fost nevoită să stea departe de tenis mai multe săptămâni după accidentarea suferită în vara acestui an, Mihaela Buzărnescu revine în circuit împotriva sportivei Aliaksandra Sasnovich (32 WTA) pe tabloul principal de la Beijing (Premier Mandatory). Meciul este în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.