​LiveText Mihaela Buzărnescu vs Aliaksandra Sasnovich 1-3

Un duel de pe mediana ii revine Mihaelei, a stat bine in raliu cu ajutorul backhandu-ului. Din pacate insa, scapa un forehand in afara terenului, egalitate (15-15). Se simte in anumite momente ca Mihaela a fost departe de meciurile oficiale pentru aproape doua luni de zile...Sasnovich este mai periculoasa, trimite agresiv (15-30). Egalitate, Buzarnescu a facut pasul spre fileu (30-30). Primul serviciu nu o ajuta pe Mihaela, iar adversara este puternica la retur - inca o egalitate, avem un game foarte important in economia primului set...Aut cu reverul in lung de linie, avem minge de 4-1 pentru Sasnovich. Serviciul o ajuta de aceasta data pe jucatoarea noastra - ramane in game. Minge lovita din urcare, forehand castigatoar pentru Buzarnescu.







1:3 Sasnovich serveste bine, la exterior (15-0). Aliaksandra face pasul la fileu, insa rateaza un voleu drive (15-15). Mihaela se deplaseaza bine, ajunge la o scurta, iar apoi plaseaza mingea in coltul terenului (15-30). Sasnovich continua sa serveasca foarte bine (30-30). Un lob defensiv nu-si gaseste tinta, este minge de 3-1 pentru Sasnovich. Inca un retur in aut din partea Mihaelei, se face pana la urm 3-1 pentru adversara







1:2 Mihaela trimite cu multa adancime, mingea cade insa in afara terenului, dupa cum putem observa dupa reluarea oficiala (0-15). Buzarnescu nu isi gaseste neaparat un ritm prea bun la serviciu, iar in aceste conditii game-ul este unul strans (30-30). Vantul plimba mingea cam unde vrea, iar Mihaela nu mai poate returna: 30-40. Dupa cateva mingi inalte, Sasnovich face break-ul. A fost insa un game ciudat, in care vantul si-a facut de cap...







1:1 Mihaela a avut sansele ei in primul game in care a servit Sasnovich, insa s-a ajuns la 40-30 pentru adversara. A venit insa o dubla greseala, avem prelungiri (40-40). Buzarnescu este inspirata si agresiva la retur, are o minge de break, insa aceasta este anulata cu un serviciu precis. Pana la urma se restabileste egalitate, Sasnovich a facut diferenta cu ajutorul serviciului...







Bate vantul destul de puternic la Beijing, jocul celor doua este influentat in multe momente de acest lucru







1:0 Un prim game bun pentru Mihaela, ea si-a castigat fara mari emotii serviciul





După ce a fost nevoită să stea departe de tenis mai multe săptămâni după accidentarea suferită în vara acestui an, Mihaela Buzărnescu revine în circuit împotriva sportivei Aliaksandra Sasnovich (32 WTA) pe tabloul principal de la Beijing (Premier Mandatory). Meciul este în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.