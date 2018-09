​​WTA Beijing: Sorana Cîrstea, învinsă în doar 56 de minute de Kiki Bertens

După această partidă, Sorana va rămâne cu un cec în valoare de 23.945 de dolari și 10 puncte în ierarhia WTA.

Prezentă pe tabloul principal din poziția de "lucky loser" (după ce Ashleigh Barty a renunțat la participarea la Beijing), Sorana a prestat un joc slab pe toată durata partidei, singurele game-uri câștigate venind la scorul de 3-0 pentru adversară în primul set. Bertens a realizat un bagel (n.r. set câștigat la zero) și a trecut în turul secund, unde o va întâlni pe Kirsten Flipkens.

Pe tabloul de simplu, Mihaela Buzărnescu este singura româncă rămasă în joc, ea urmând să evolueze luni împotriva Aliaksandrei Sasnovich, locul 32 WTA.

"China Open" se dispută pe hard în perioada 29 septembrie - 7 octombrie, are premii totale în valoare de $8.285.274 și face parte din categoria "Premier Mandatory". Întrecerea are loc la Beijing. La startul competiției pe tabloul principal se vor afla 64 de jucătoare. În urma cu un an de zile, Simona Halep a ajuns până în finală, acolo unde a fost învinsă de Caroline Garcia . Cu toate că a pierdut, Simona și-a asigurat la acel moment urcarea în premieră pe locul 1 WTA. Halep nu a reușit să apere cele 650 de puncte în clasamentul WTA de simplu, după ce a abandonat în primul tur împotriva lui Ons Jabeur din cauza problemelor medicale.