Simona Halep, despre incidentul provocat de Serena Williams: "Nu văd nicio diferență între regulile pentru bărbați și femei, cred că arbitrii își fac doar treaba"

​Aflată la Beijing unde va participa la turneul China Open, de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep a discutat cu jurnaliștii de la CNN despre incidentul provocat de Serena Williams în finala de la US Open. "Nu văd nicio diferență între regulile pentru bărbați și cele pentru femei și cred că arbitrii de scaun doar își fac treaba", a precizat liderul ierarhiei WTA.

Părerea Simonei despre incidentul de la finala feminină de la US Open





"Regulile sunt reguli. Nu văd nicio diferență între regulile pentru bărbați și cele pentru femei și cred că arbitrii de scaun doar își fac treaba. Nu am avut niciodată vreo problemă cu el (n.r. Carlos Ramos) sau cu alt arbitru. Și eu am primit amenzi, atunci când a fost cazul, e normal" - Simona Halep, într-un interviu acordat pentru CNN, conform Digisport.

Ce s-a întâmplat în finala de la US Open din acest an



În meciul pe care Naomi Osaka l-a câștigat cu scorul de 6-2, 6-4 , Serena Williams a primit trei penalizări pentru "code violation": prima pentru coaching, după ce arbitrul de scaun, Carlos Ramos, l-a observat pe antrenorul Serenei, Patrick Mouratoglou, făcând gesturi cu mâinile din loja acesteia. Serena a mers imediat la arbitru și i-a spus că ea niciodată nu primește sfaturi în timpul punctelor şi că nu trişează.

Problemele păreau că s-au terminat acolo, dar Serena a fost penalizată cu un punct după ce a dat de pământ cu o rachetă în momentul în care Osaka a recuperat break-ul şi a dus scorul la 3-3.

Acesta a fost momentul în care Serena şi-a pierdut cumpătul, lucru care s-a mai întâmplat de două ori la US Open. În semifinala din 2009, împotriva lui Kim Clijsters, Serena i-a spus unui arbitru de linie că "dacă ar putea, ar lua mingea şi i-ar băga-o pe gât", iar în finala din 2011, Williams a acuzat-o pe arbitrul de scaun, Eva Asderaki, că este "un hater" şi "urâtă pe dinăuntru".

În meciul împotriva lui Naomi Osaka, Williams a ţinut să facă referire la acele incidente: "Incredibil, de fiecare dată când joc aici, am probleme. Nu am primit sfaturi de la antrenor. Mai degrabă pierd decât să trișez. Eu nu trişez. Trebuie să faci un anunţ. Am o fiică şi lupt pentru ceea ce e bine pentru ea. Îmi datorezi nişte scuze. Să-mi ataci caracterul este greşit. Nu o să mai arbitrezi niciodată o finală. Nu o să mai fi niciodată pe teren cu mine cât timp o să mai trăiesc. Tu eşti mincinosul. Spune-o! Spune că îţi pare rău! Cum îndrăzneşti să insinuezi că trişez?",