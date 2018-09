​WTA Wuhan: Angelique Kerber, învinsă în două seturi de Ashleigh Barty (A părăsit competiția și Petra Kvitova)

Turneul de la Wuhan a rămas fără favorita numărul trei, după ce marți fusese eliminată și Simona Halep, cap de serie numărul unu. Angelique Kerber a cedat într-o oră și 18 minute disputa cu Ashleigh Barty, americanca impunându-se în două seturi, scor 7-5, 6-1. A părăsit competiția și Petra Kvitova, iar în acest moment în întrecere se mai află o singură jucătoare din TOP 10 - Caroline Wozniacki.

După un prim set echilibrat cu trei break-uri (cel decisiv a apărut la ultima strigare înainte de tiebreak, la 6-5), manșa a doua a curs intr-o singură direcție.



Stăpână pe loviturile ei și cu încrederea la cote înalte, Barty nu i-a lăsat prea multe speranțe lui Angie, manșa revenindu-i cu un clar 6-1. În total, ultima câștigătoare de la Wimbledon și-a cedat de patru ori serviciul, americanca fiind decisivă la retur în destule situații.



Barty (17 WTA) a încheiat disputa în mare stil, cu un as.



Programul optimilor:





Angelique Kerber (3) - Ashleigh Barty (16) 5-7, 1-6

Petra Kvitova (5) - Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 3-6, 3-6



Caroline Wozniacki (2) - Monica Puig

Anett Kontaveit - Shuai Zhang

Aryna Sabalenka - Sofia Kenin

Qiang Wang - Daria Gavrilova

Daria Kasatkina (13) - Dominika Cibulkova

Garbine Muguruza (14) - Katerina Siniakova

Ultimul punct al partidei Barty vs Kerber:





Sealed with an ace!⁰@ashbar96 rolls past Kerber and into the quarterfinals at @wuhanopentennis, 7-5, 6-1! pic.twitter.com/WPy5TSkPWo