LIVE Text Simona Halep vs Dominika Cibulkova (după ora 17:00)

Caroline Garcia si Katerina Siniakova au intrat in acest moment in setul decisiv. In aceste conditii, meciul Simonei va incepe undeva dupa ora 17:00







Simona Halep revine în circuitul profesionist după o pauză de câteva săptămâni, primul <examen> fiind meciul cu incomoda Dominika Cibulkova (slovaca conduce cu 3-0 în disputele de pe hard, fără set cedat). Partida face parte din turul doi de la Wuhan, competiție de categorie Premier 5. Meciul este în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.





Halep vs Cibulkova 2-4





2016, Singapore (hard): 6-3, 7-6(5) pentru Cibulkova

2016, Madrid (zgură): 6-2, 6-4 pentru Halep

2014, Australian Open (hard): 6-3, 6-0 pentru Cibulkova

2013, Indian Wells (hard): 7-5, 7-6(3) pentru Cibulkova

2012, Bruxelles (zgură): 0-6, 6-4, 6-3 pentru Halep

2011, 's-hertogenbosch (iarbă): 6-3, 6-0 pentru Cibulkova.







Rezultatele înregistrate marți:

Caroline Wozniacki - Rebecca Peterson 6-4, 6-1 Aryna Sabalenka - Elina Svitolina 6-4, 2-6, 6-1 Monica Puig - Aliaksandra Sasnovich 6-2, 6-2 Anett Kontaveit - Donna Vekic 6-2, 6-4 Angelique Kerber - Madison Keys 6-0, 4-1 (abandon Keys) Petra Kvitova - Aleksandra Krunic 6-4, 6-3

Ashleigh Barty - Saisai Zheng 4-6, 6-1, 6-2

Sofia Kenin - Julia Goerges 6-3, 2-6, 6-4

Garbine Muguruza - Viktorija Golubic 6-0, 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova - Kiki Bertens 6-4, 6-2

Qiang Wang - Karolina Pliskova 6-1, 3-6, 6-3

Daria Gavrilova - Barbora Strycova 6-2, 7-6(3)

Daria Kasatkina - Xiyu Wang 6-1, 3-6, 7-6(8)



Programul optimilor:

Caroline Wozniacki (2) - Monica Puig Anett Kontaveit - Shuai Zhang Angelique Kerber (3) - Ashleigh Barty (16)

Aryna Sabalenka - Sofia Kenin

Petra Kvitova (5) - Anastasia Pavlyuchenkova

Daria Kasatkina (13) - Simona Halep (1)/Dominika Cibulkova



Garbine Muguruza (14) - Caroline Garcia (4)/Katerina Siniakova







"Dongfeng Motor Wuhan Open" face parte din categoria "Premier 5", se desfășoară pe hard, iar la start pe tabloul principal s-au aflat 64 de sportive (premii totale în valoare $2,746,000). La ediția de anul trecut, Simona Halep a fost învinsă în turul al doilea de Daria Kasatkina (6-2, 6-1) . Sportiva noastră are 60 de puncte WTA de apărat.

Ultima câștigătoare este Caroline Garcia. În România, competiția va fi în direct pe Digisport, LiveText și Livescore pe HotNews.ro. Ultima câștigătoare este Caroline Garcia. În România, competiția va fi în direct pe Digisport, LiveText și Livescore pe HotNews.ro.





