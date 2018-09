Andrei Pavel, despre întreruperea colaborării cu Simona Halep: "S-a terminat frumos, am considerat amândoi că nu mai e nevoie de acel al doilea antrenor"

Timp de un an de zile Andrei Pavel a făcut parte din echipa Simonei Halep, însă de ceva timp acesta nu a mai fost văzut în loja liderului mondial. Între timp, Pavel a devenit antrenor al lui Marius Copil, iar despre întreruperea colaborării cu Simona a vorbit în cursul zilei de marți: "S-a terminat frumos, am considerat amândoi că nu mai e nevoie de acel al doilea antrenor", a punctat cel supranumit "Cneazul".



Despre ruptura dintre el și Simona Halep







"Şi pe mine m-au întrebat mulţi şi nu voiam să se scrie despre asta, dar nici nu voiam să dăm declaraţii. A fost un angajament pe un an. Eram antrenorul secund, numai să o ajut în momentele în care Darren nu poate şi asta s-a terminat frumos. Am considerat amândoi că n-a mai fost nevoie de acel al doilea antrenor. În acelaşi timp s-a întâmplat şi a venit Marius în joc, dar după ce s-a terminat cu Simona. Am rămas prieteni. Şi acum dacă mă întreaba, o voi ajuta. Cred că şi invers e acelaşi lucru. Deci n-a fost niciun fel de cearta sau n-au fost niciun fel de motive care să provoace o ruptură" - Andrei Pavel.





Despre participarea la Turneul Campioanelor







"Simona are prima şansă la Turneul Campioanelor. Acum e numărul unu detaşat, aţi văzut ca tot anul a jucat chiar dacă unele concursuri nu au fost la aşteptarile ei sau ale publicului, dar e de departe numarul unu din lume şi are prima şansă.





Au fost anumit puncte cheie, dar după aia, mai ales perioada de vară, pe ciment, unde a câştigat la Montreal, apoi finala la Cincinatti. Din păcate la US Open puţin obosită, cealaltă jucătoare a prins o zi extraordinară, dar demonsteaza tot timpul când e în forma ca e lider. Trebuie să aibă o zi destul de rea ca să o învingă cineva", a completat Andrei Pavel.





Turneul Campioanelor de la Singapore se va disputa în perioada 21-28 octombrie, la start găsindu-se cele mai bune opt jucătoare conform ierarhiei WTA. Simona Halep a fost prima sportivă care a obținut calificarea pentru întrecerea din acest an.



Prima ediție la care Simona a luat parte a fost cea din 2014, atunci cand actualul lider mondial a ajuns până în finală (a fost învinsă de Serena Williams). De atunci, Halep s-a calificat an de an la turneul care reunește cele mai bune jucătoare din lume (dar nu a mai reușit să iasă din grupe).





