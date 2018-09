​WTA Wuhan: Jelena Ostapenko și Johanna Konta, eliminate din turul întâi (Rezultatele zilei)

​Mai multe favorite au părăsit turneul de la Wuhan (categorie Premier 5) încă din runda inaugurală, Jelena Ostapenko, Camila Giorgi și Johanna Konta fiind eliminate în cursul zilei de luni. Au plecat devreme acasă și alte nume importante precum Alize Cornet și CoCo Vandeweghe.





Rezultate consemnate luni:



Garbine Muguruza - Alison Van Uytvanck 6-4, 6-0

Madison Keys - Yafan Wang 6-3, 6-3

Bernarda Pera - Xiyu Wang 6-4, 6-3

Aryna Sabalenka 7-6(2), 2-6, 6-2

Viktorija Golubovic - Sara Sorribes Tormo 6-3, 5-7, 6-4

Dominika Cibulkova - Monica Niculescu 6-4, 6-3

Daria Gavrilova - Jelena Ostapenko 6-2, 6-4

Barbora Strycova - Alize Cornet 6-3, 6-2

Ashleigh Barty - Johanna Konta 7-5, 6-4

Aleksandra Krunic - Camila Giorgi 6-4, 4-6, 6-4

Donna Vekic - CoCo Vandeweghe 6-4, 3-6, 2-1 (abandon CoCo)

Sofia Kenin - Su-Wei Hsieh 6-1, 6-1

Qiang Wang - Maria Sakkari 7-5, 6-2.





Program turul doi:



S. Halep (1) vs D. Cibulkova

Xiy. Wang vs Daria Kasatkina (13)

J.Goerges (11) vs S.Kenin

A.Sabalenka vs E.Svitolina (6)

A.Kerber (3) vs M.Keys

S.Zheng vs A.Barty (16)

Bertens/Bencic vs A.Pavlyuchenkova

A.Krunic vs P.Kvitova (5)

P.Hercog vs S.Zhang

D.Vekic vs A.Kontaveit

G.Muguruza (14) vs V.Golubovic

K.Siniakova vs C.Garcia (4)

Ka.Pliskova (8) vs Wang/Sakkari

B.Strycova vs D.Gavrilova

A.Sasnovich vs M.Puig

R.Peterson vs C.Wozniacki (2).