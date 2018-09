VIDEO Laver Cup: Echipa Europei își apără trofeul, scor 13-8: Roger Federer și Alexander Zverev, victorii decisive

Echipa Europei a câștigat ediția din acest an a Laver Cup, scor 13-8, după ce Roger Federer și Alexander Zverev au adus două victorii în a treia zi de competiție. De partea cealaltă, perechea Isner/Sock au dat speranțe echipei <Restul Lumii>, însă victoria lor din meciul de dublu nu a fost suficientă. Echipa Europei se află la a doua victorie în tot atâtea ediții de Laver Cup, după ce anul trecut s-a impus cu 15-9.

