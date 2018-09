WTA Wuhan: Simona Halep va juca împotriva câștigătoarei dintre Magdalena Rybarikova și Dominika Cibulkova, în turul al doilea

Simona Halep, locul I WTA, va evolua, săptămâna viitoare, direct în turul al doilea al Wuhan Open, fază în care o va întâlni pe învingătoarea dintre jucătoarele slovace Magdalena Rybarikova, locul 35 WTA (4-2 în întâlnirile directe), şi Dominika Cibulkova, locul 30 WTA (2-4).

Simona Halep este principala favorită a turneului de la Wuhan.

"Dongfeng Motor Wuhan Open" face parte din categoria "Premier 5", se desfășoară pe hard, iar la start pe tabloul principal se vor afla 32 de sportive (premii totale în valoare $2,746,000). La ediția de anul trecut, Simona Halep a fost învinsă în turul al doilea de Daria Kasatkina (6-2, 6-1) . Sportiva noastră are 60 de puncte WTA de apărat.

Ultima câștigătoare este Caroline Garcia. În România, competiția va fi în direct pe Digisport, LiveText și Livescore pe HotNews.ro.

Aici poți vedea programul complet al disputelor din turul întâi de la Wuhan:

The Dongfeng Motor Wuhan Open 2018 draw is out ⬇️ #Wuhan #WTA pic.twitter.com/TGQwfzcbkZ