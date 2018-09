Arbitrul care l-a "consiliat" pe Nick Kyrgios la US Open, suspendat de ATP

Arbitrul suedez Mohamed Lahyani, care l-a "consiliat" pe tenismenul australian Nick Kyrgios la US Open, a fost suspendat de ATP. Lahyani nu va arbitra şi nu fi plătit timp de două săptămâni, informează New York Times, citat de News.ro.Pentru incidentul de la competiţia americană, organizatorii nu l-au sancţionat, dar nu l-au mai delegat la meciuri importante. Totuşi, comportamentul său a fost apreciat ca fiind dincolo de atribuţiile sale.Însă ATP nu l-a iertat şi l-a suspendat pentru turnele de la Beijing şi de la Shanghai, din prima jumătate a lunii octombrie. El va putea oficia din nou la Stockholm, competiţie care începe la 15 octombrie."Mohamed este un arbitru de clasă mondială, foarte respectat. Totuşi, acţiunile sale au depăşit o linie care compromite imparţialitatea lui ca arbitru de scaun. Deşi bine intenţionate, acţiunile lui au fost regretabile şi nu pot trece fără o decizie disciplinară din partea ATP. Ştim că va învăţa din aceasă experienţă şi abia aşteptăm să-i spunem , în octombrie", a declarat vicepreşedintele ATP, Gayle David Bradshaw, într-un comunicat.Australianul Nick Kyrgios, locul 30 ATP, cunoscut pentru modul delăsător în care abordează unele meciuri, a produs aceeaşi impresie în prima parte a partidei disputate cu francezul Pierre-Hugues Herbert, locul 75 ATP, în turul al doilea al US Open.Cu un joc plin de greşeli, Kyrgios părea că nu îl mai intersează nimic, în pauza de la scorul de 6-4, 3-0, iar un arbitru de scaun ar fi putut să-i acorde avertisment, deoarece nu depunea cel mai intens efort posibil pentru a-şi apăra şansele.Însă suedezul Mohamed Lahyani a procedat altfel. El a coborât din scaun şi i-a ţinut un discurs mobilizator tenismenului australian, pe care Herbert şi alte persoane legate de tenis l-au considerat a fi "coaching". Iar la turneele masculine sunt interzise intervenţiile antrenorilor sau cele ale altor persoane în sprijinul jucătorilor."Vreau să te ajut, vreau să te ajut. Ţi-am văzut meciurile, eşti mare pentru tenis. Nick, ştiu că nu eşti tu", i-a spus Lahyani."Ok, cheamă la teren şi o să încerc", a răspuns Kyrgios.Personalul medical a intervenit în pauza următoare şi l-a întrebat pe australian despre probelmele pe care le are."Nu ştiu, verifică-mi încheietura sau ceva. Poţi să stai aici vreo două minute?", a spus jucătorul.De la 2-5 în setul secund, Kyrgios a revenit şi a câştigat cu 7-6 (6). Complet revitalizat, sportivul de 23 de ani a mai cedat doar trei ghemuri în următoarele două seturi, impunându-se cu scorul de 4-6, 7-6 (6), 6-3, 6-0, după două ore şi 47 de minute."Nick nu e de blamat, atât timp cât nu a cerut nimic. Dar comportamentul şi motivaţia lui pe teren s-au schimbat din acel moment şi apoi a dominat partida. Pe de altă parte, văzând înregistrarea video, sunt furios pe arbitru. Nu ar fi trebuit să coboare din scaun şi să-l convingă pe Nick. A influenţat această acţiune jocul? Nu vom şti niciodată. Sunt şi mai supărat pe comunicatul USTA, care ne ia clar de proşti. Toţi am auzit pe video ce i-a spus arbitul lui Nick şi asta îi depăşeşte funcţia. Mda, e uman, dar aştept încă o explicaţie", a scris Herbert, pe Twitter.