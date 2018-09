Jelena Ostapenko, despre On-Court Coaching: "Să fie peste tot, inclusiv Grand Slam-uri, sau la niciun turneu" / Serena Williams și Carlos Ramos, vină împărțită pentru incidentul de la US Open

Jelena Ostapenko si On Court Coaching-ul

​Aflată la Open-ul găzduit de Coreea de Sud la Seul, Jelena Ostapenko a vorbit despre „On Court Coaching”, procedeu despre care crede că ar trebui să fie peste tot (inclusiv Grand Slam-uri) sau să fie interzis la orice fel de competiție. Câștigătoare a Roland Garros-ului în 2017, letona este de părere că vina pentru incidentul din finala feminină de la US Open este una împărțită între Serena Williams și Carlos Ramos.





Despre "On Court Coaching"



"Nu știu cât este de folositor „On Court Coaching-ul”, mai ales pentru că nu poți să îi auzi (n.r. pe antrenori) la Grand Slam-uri (procedeu interzis la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open).







Cred că este nevoie să fie peste tot la fel, adică ori să fie permis și la Grand Slam-uri, ori să fie interzis peste tot. Practic, atunci când este momentul important pentru tine nu poți să primești sfaturi.







Sunt însă meciuri la care nu am nevoie de ajutor, depinde de situație. Sunt momente când ies singură din încurcături chiar dacă am pierdut primul set, dar și zile în care am nevoie să aud o altă părere în afară de a mea" - Jelena Ostapenko.







Despre incidentul de la finala feminină de la US Open







"În definitiv, cred că amândoi au greșit câte puțin (n.r. Carlos Ramos și Serena Williams). Dacă ar fi câștigat, ar fi făcut istorie (n.r. ar fi egalat-o pe Margaret Court - 24 de titluri de Grand Slam). A fost un moment greu pentru Serena, se vedea cât de mult își dorește să cucerească trofeul. Poate că arbitrul de scaun nu ar fi trebuit să îi ia acel game, era totuși o finală atât de importantă, nu un turneu micuț. Am urmărit finala. Mi-a părut puțin rău pentru ea, mai ales că nu a putut să joace cel mai bun tenis de care e capabilă. Au fost multe emoții din partea ei (n.r. a Serenei)", a concluzionat sportiva din Letonia.







