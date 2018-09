​WTA Tokyo: Garbine Muguruza, în optimi (victorie cu Belinda Bencic)

​Garbine Muguruza a avut parte de un debut fericit la turneul de la Tokyo (de categorie Premier), iberica trecând în două seturi (6-2, 6-4) de Belinda Bencic. Competiția are premii totale în valoare de 799.000 de dolari.

Favorită numărul șase la turneul nipon, Garbine s-a impus într-o oră și 24 de minute.



În următoarea partidă, Muguruza o va întâlni pe învingătoarea dintre Eugenie Bouchard și Alison Riske (ambele venite din calificări).



Turul I, rezultate:



Camila Giorgi - Misaki Doi 6-2, 6-1

Anett Kontaveit - Kristina Mladenovic 6-3, 7-6(5)

Garbine Muguruza (6) - Belinda Bencic 6-2, 6-4

Daria Gavrilova - Kristyna Pliskova 7-6(2), 3-6, 7-6(8)



"Toray Pan Pacific Open" se dispută în perioada 17-23 septembrie, pe hard, și are premii totale în valoare de 799.000 dolari. Turneul face parte din categoria "Premier", iar la start pe tabloul principal s-au aflat 32 de sportive. Primele patru favorite ale competiției sunt în ordine: Caroline Wozniacki, Caroline Garcia, Naomi Osaka și Karolina Pliskova. Daneza este de altfel câștigătoarea ultimelor două ediții (2016 și 2017).





Aici poți vedea ultimul punct al partidei dintre Muguruza și Bencic:





Second match point taken by @GarbiMuguruza to beat @BelindaBencic 6-2, 6-4 @torayppo ! pic.twitter.com/s90QAUGOG1