Cupa Davis: Marius Copil, victorie cu Kamil Majchrzak (România - Polonia 1-0)

Marius Copil (81 ATP) a adus primul punct României în confruntarea cu Polonia, după ce l-a învins, scor 6-2, 6-4, pe Kamil Majchrzak (188 ATP). Meciul s-a disputat în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. România și Polonia se duelează în turul al treilea al Grupei a II-a a Zonei Euro-africane a Cupei Davis.



Copil a avut nevoie de o oră și 15 minute pentru a se impune și pentru a debloca tabela în favoarea tricolorilor.





În a doua confruntare a zilei, Adrian Ungur, locul 675 ATP, va evolua contra lui Hubert Hurkacz, locul 109 ATP.





Duminică vor avea loc partidele Florin Mergea/Horia Tecău vs Lukasz Kubot/ Marcin Matkowski, Marius Copil vs Hubert Hurkacz şi Adrian Ungur vs Kamil Majchrzak.





Echipa care se va impune va promova în Grupa I a Zonei Euro-africane, iar învinsa va continua şi în 2019 în Grupa a II-a.