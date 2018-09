Mihaela Buzărnescu, răspuns pentru Mandy Minella: "Puteam să joc la US Open, dar mi-a fost teamă și nu am vrut să risc"

A doua cea mai bună tenismenă a României spune că a făcut tot posibilul pentru a juca la Flushing Meadows, dar şi că nu a încălcat regulile impuse de ITF şi WTA.





"Am văzut aceste declaraţii. Am fost contactată, Minella mi-a trimis un mesaj. Din păcate pentru ea, eu am respectat toate regulile ITF. Am discutat inclusiv cu preşedintele ITF, care a făcut aceste reguli. Am discutat şi cu cei de la WTA, iar ei m-au încurajat să rămân înscrisă până în ultima clipă la turneu. Pur şi simplu am respectat toate regulile. Inclusiv medicii de la US Open mi-au spus că pot juca dacă vreau, că sunt aptă, am făcut teste, doar că în ziua meciului mi-a fost teamă, nu am vrut să risc", a declarat Miki, la Antena 1.









În legătura cu accidentarea sa, Mihaela a transmis un mesaj încurajator pe Twitter: "Nu mai e mult, încă puțin, și revin mai puternică".