Naomi Osaka, despre conflictul din finala de la US Open: "Nu m-a întristat"

Triumful niponei din finala de la New York a fost eclipsat de conflictul dintre Williams și Ramos care a dus la o amenda de 17,000 de dolari pentru jucătoarea din SUA.

La Flushing Meadows, jucătoarea din Japonia a plâns în timpul ceremoniei de premiere, dar la întoarcerea în Japonia aceasta a declarat că nu a fost întristată de incident.

"Nu m-am simțit tristă, pentru că nu am știut ce ar trebui să simt. Fiind prima mea victorie într-un turneu de Grand Slam, per total, m-am simțit fericită și știu că am reușit o performanță mare. Nu cred că m-am gândit măcar la a fi tristă pentru că nu există nicio experiență care să mă distragă de la o finală de Grand Slam", a declarat Osaka la Yokohama.

Lumea tenisului a fost împărțită în două de una dintre cele mai controversate finale de Grand Slam din toate timpurile. Dezbaterile despre sexism au fost aprinse de faptul că Serena a declarat că Ramos nu ar fi acționat asemănător în cazul unui bărbat.

Cei care o critică pe Serena reclamă faptul că aceasta i-a distrus un moment prețios jucătoarei din Japonia, care a simțit chiar și nevoia să își ceară scuze că a învins-o pe favorita publicului din New York.



S-ar putea să te intereseze și: