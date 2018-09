Del Potro, după finala de la US Open: "A fost o înfrângere grea, am plâns"

Juan Martin del Potro nu a găsit soluții pentru defensiva ermetică a lui Novak Djokovic, argentinianul pierzând finala de la US Open. După încheierea disputei de pe Arthur Ashe, Delpo a vorbit despre suferința trăită. "Am făcut un turneu bun, dar a fost o înfrângere grea. Pentru a vă spune totul, am plâns până acum (n.r. până la conferința de presă)", a precizat uriașul sud-american.





''Am făcut un turneu bun, dar a fost o înfrângere grea. Pentru a vă spune totul, am plâns până acum. Sunt foarte trist că am pierdut'' - Juan Martin del Potro.





Nole, o finală inteligentă





''Novak a făcut un super meci, foarte inteligent. Este foarte rapid şi se apără foarte bine. Am avut ocazii în setul al doilea şi setul al treilea. Am riscat cu lovitura mea de dreapta, dar am fost tot timpul la limită, în încercarea de lovituri câştigătoare cu dreapta şi nu am putut pentru că Novak era mereu peste. Este singurul mijloc de a învinge acest gen de jucători, trebuie să joci perfect timp de trei ore, iar uneori nu reuşeşti'' - Juan Martin del Potro.





Motivația, la cote înalte





''Am jucat multe meciuri în ultimele două săptămâni, iar încheietura mâinii răspunde bine. Voi juca tenis încă vreo câţiva ani şi vreau să mă surprind în continuare şi să mai realizez astfel de lucruri. Sunt foarte motivat pentru a încerca să câştig titluri'', a comentat Del Potro.





Favorit numărul șase, Novak Djokovic a câștigat US Open-ul pentru a treia oară în carieră (a fost 6-3, 7-6(4), 6-3 pentru Nole în fața lui Juan Martin del Potro), ajungând astfel la 14 titluri de Grand Slam cucerite în carieră.







Clasamentul titlurilor de Grand Slam:



1 Roger Federer 20 (între anii 2003-2018) (6 AO, 1 RG, 8 W, 5 USO)

2 Rafael Nadal 17 (2005-2018) (1, 11, 2, 3)

3 Novak Djokovic 14 (2008-2018) (6, 1, 4, 3) / Pete Sampras 14 (1990-2002) (2, 0, 7, 5)

5 Roy Emerson 12 (1961-1967) (6, 2, 2, 2)

6 Rod Laver (11) (1960-1969) (3, 2, 4, 2) / Björn Borg 11 (1974-1981) (0, 6, 5, 0) etc.







