US Open: Novak Djokovic și Juan Martin del Potro, în finală

Novak Djokovic s-a calificat în finala turneului de la US Open după ce a trecut de japonezul Kei Nishikori în minim de seturi, scor 6-2, 6-4, 6-2, anunță Mediafax.Sârbul a câștigat turneul de la US Open în 2011 și 2015.Pe de altă parte, Juan Martin Del Potro s-a calificat în finala de simplu masculin la US Open 2018 după ce a beneficiat de abandonul liderului ATP Rafael Nadal, care a acuzat dureri la genunchiul drept. Argentinianul a câştigat un prim set intens şi spectaculos, de o oră şi 9 minute, în care l-a dominat în raliu pe liderul mondial, cu 7-3 în tiebreak, apoi Rafael Nadal a fost împiedicat să mai lupte de dureroasa tendinită de la genunchiul drept.Juan Martin Del Potro, locul 3 ATP, ajunge, astfel, în finală, cu un singur set cedat, în sferturi, în faţa americanului John Isner.