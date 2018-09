Provocare imensă pentru uriașul introvertit: Del Potro trebuie să treacă de Rafael Nadal pentru a ajunge în finala US Open

Replica trofeului US Open din 2009 ocupă un loc important în casa lui Juan Martin del Potro din Tandil, Argentina: "Îmi place să văd trofeul zilnic în casa mea. Nu știu dacă pot să mai obțin unul, dar dau tot ce am mai bun pentru a o face", a declarat locul trei mondial.

"Nu am făcut nimic special după meci. O baie cu apă rece, un duș fierbinte, activarea și stimularea mușchilor. Și a mers puțin pe bicicletă. Rafa e ok, genunchiul său e ok. S-a odihnit. Suntem fericiți că a avut o zi liberă în plus pentru pregătire'', a spus Carlos Moya, antrenorul lui Nadal, pentru ESPN.

Uriașul cu suflet de copil, Del Potro, a trecut prin mai multe operații la încheieturi, însă a revenit de fiecare dată și a ajuns în prezent pe locul trei mondial. Juan Martin trece prin una dintre cele mai bune perioade din cariera sa, reușind să-l învingă pe Roger Federer în două din ultimele patru întâlniri: în sferturile de anul trecut de la US Open și anul acesta în finala de la Indian Wells.

"Sunt foarte mulțumit de nivelul meu, de tot ceea ce am realizat pentru a ajunge în această poziție. Nu cred că rezultatul contează așa de mult la finalul turneului. Mă bucur doar că pot juca tenis din nou. Mă bucur că am parte de asemenea spectatori. Îmi place să lupt în bătălii mari cu ceilalți băieți. Asta mă face să simt că trăiesc din nou", a precizat Juan Martin del Potro.

Pentru a câștiga al doilea US Open din carieră, Delpo trebuie să treacă atât de Rafael Nadal, cât și de, cel mai probabil, Novak Djokovic (care se confruntă cu Kei Nishikori în cealaltă semifinală). Misiunea este una aproape imposibilă, argentinianul pierzând ultimele trei confruntări cu ambii jucători. Ultimele victorii ale lui Juan Martin împotriva lui Rafa și a lui Nole datează din 2016, când jucătorul de 1,98m a trecut de ambii în drumul spre argintul olimpic de la Rio.

În cele 16 întâlniri directe, Nadal a câștigat 11, în timp ce Del Potro s-a impus în cinci meciuri.

Nadal empatizează cu Del Potro, declarând că știe prin ce trece acesta (în legătură cu accidentările).

"Am avut o accidentare foarte gravă în 2005. Am avut posibilitatea de a aprecia mai mult tot ceea ce am realizat pentru că am simțit și durerea de a trece prin accidentari dificile. Când te întorci după o accidentare, apreciezi și acorzi mai multă valoare lucrurilor care se întâmplă. Le acorzi o valoare personală mai mare", a spus Nadal.

Semifinala dintre Rafael Nadal și Juan Martin del Potro va avea loc vineri, la ora 23:00. Câștigătorul îl va întâlni în finală pe învingătorul dintre Novak Djokovic și Kei Nishikori (se joacă sâmbătă, la ora 01:00).