​FOTO Novak Djokovic și umiditatea excesivă de pe Arthur Ashe: "Se simte precum o adevărată saună"

​Novak Djokovic a vorbit după calificarea în semifinalele de la US Open despre umiditatea excesivă existentă pe Arthur Ashe, arenă pe care sârbul o compară cu o saună. Nole nu a fost singurul care s-a plâns de condițiile de anul acesta de la New York, chiar și Roger Federer precizând că nu a putut să respire cum trebuie la meciul pierdut cu John Millman.





Atât de multă transpirație





"Niciodată în toată cariera nu am transpirat cum am facut-o acum, aici (n.r. la New York). Am fost nevoit să am la mine cel puțin 10 tricouri pentru fiecare partidă. Efectiv după două game-uri ești deja ud leoarcă. Roger Federer nu transpiră niciodată mult, dar acum l-am văzut și pe el în aceeași situație" - Novak Djokovic.







"I-am cerut arbitrului de scaun să rezolvăm cumva problema, prin niște ventilatoare sau prin aer condiționat la nivelul terenului. Mi-a răspuns că nu este permis și că singura modalitate de aerisire este doar cea clasică.







Aceasta este una din marile probleme, ea a apărut odată cu acoperișul de pe Arthur Ashe. Se simte foarte rău la nivelul terenului, uneori nu poți respira. A fost cu siguranță cel mai dificil US Open din ultimii 10 ani pe care i-am petrecut aici. S-a simțit ca și când aș fi fost într-o saună" - Novak Djokovic.







John Millman și pauza "de transpirație"



A existat și un moment mai puțin întâlnit pe terenurile de tenis. John Millman a cerut permisiunea din partea lui Novak Djokovic și a arbitrului de scaun să se ducă la vestiare și să se schimbe (deși nu exista o pauză <regulamentară> în acel moment). Motivul: a transpirat atât de rău, iar mingile efectiv s-au udat în buzunarul australianului.







Roger Federer, după eliminarea de la US Open: "A fost foarte cald, am simțit că nu am aer"







Rezultatele zilei:



Kei Nishikori - Marin Cilic 2-6, 6-4, 7-6(5), 4-6, 6-4

Novak Djokovic - John Millman 6-3, 6-4, 6-4





Semifinale: