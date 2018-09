John Millman nu a putut repeta evoluția foarte bună din meciul cu Roger Federer, australianul cedând în trei seturi (6-3, 6-4, 6-4) în fața lui Novak Djokovic. Sârbul este în semifinale la US Open, acolo unde îl va întâlni pe Kei Nishikori (succes în cinci seturi cu Marin Cilic).

Rezultatele zilei:

Kei Nishikori - Marin Cilic 2-6, 6-4, 7-6(5), 4-6, 6-4

Semifinale:

Rafael Nadal vs Juan Martin del Potro



Novak Djokovic vs Kei Nishikori



Bucuria de la final a lui Novak Djokovic:



Feel the roar of the Flushing Meadows crowd...@DjokerNole reaches his 11th #USOpen semifinal under the lights in Arthur Ashe Stadium! pic.twitter.com/CqbIi6dLhk