​VIDEO US Open: Madison Keys, victorie în două seturi cu Carla Suarez Navarro (Programul semifinalelor)

​Locul 14 WTA, Madison Keys nu a avut mari bătăi de cap împotriva Carlei Suarez Navarro, americanca împunându-se în două seturi, scor 6-4, 6-3. În acest moment știm tabloul complet al semifinalelor de la US Open: Keys vs Naomi Osaka și Serena Williams vs Anastasija Sevastova.



Madison a câștigat disputa cu Suarez Navarro (24 WTA) după o oră și 23 de minute.







Cel mai bun rezultat din carieră al lui Madison Keys la US Open a fost calificarea în finală, la ediția de anul trecut (a fost învinsă de Sloane Stephens).



Semifinale:





Madison Keys (14 WTA) vs Naomi Osaka (19 WTA)

Serena Williams (26 WTA) vs Anastasija Sevastova (18 WTA).





Rezumatul partidei Keys vs Navarro: