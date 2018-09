Roger Federer, după eliminarea de la US Open: "A fost foarte cald, am simțit că nu am aer"

​Lumea tenisului a rămas fără sfertul de vis de la US Open dintre Roger Federer și Novak Djokovic, după ce elvețianul a fost învins surprinzător de John Millman. Fedex a oferit și o primă explicație pentru eșecul din sferturi: "A fost foarte cald, am simțit că nu mai am aer. M-am antrenat și în condiții mai grele, dar sunt zile în care corpul pur și simplu nu face față", a precizat jucătorul care deține recordul de titluri de Grand Slam (20).





Ce a spus Federer după partida cu Millman





"A fost foarte cald în această seară. Am simțit că n-am aer, că nu pot respira. E pentru prima dată când mi s-a întâmplat așa ceva. Am transpirat mult și am pierdut multă energie. Atunci când acoperișul e închis, aerul nu mai circulă pe Arthur Ashe. La un punct am fost chiar bucuros că meciul e gata. Dacă aș fi făcut 2-0 la seturi poate meciul ar fi arătat altfel" - Roger Federer.





Corpul nu a făcut față





"M-am antrenat și am jucat și în condiții mai grele decât acestea. Am jucat ziua, când afară erau cred că undeva la 48 de grade Celsius. Sunt însă zile în care corpul pur și simplu nu mai face față" - Roger Federer.





Despre John Millman







"John s-a descurcat mult mai bine, poate și pentru că s-a născut la Brisbane, unul din locurile cu cea mai mare umiditate. Mi-a plăcut intensitatea lui, îmi aduce aminte de David Ferrer. Are un rever foarte bun și cred că se va descurca foarte bine în fața lui Novak (n.r. Djokovic)", a adăugat Federer.





În vârstă de 37 de ani, Roger Federer a câștigat de-a lungul unei cariere de invidiat 20 de titluri de Grand Slam. În acest an, elvețianul a câștigat Australian Open, Rotterdam și Stuttgart, a jucat finale la Indian Wells (învins de Juan Martin del Potro) Halle (depășit de Borna Coric) și Cincinnati (a pierdut cu Novak Djokovic).