VIDEO US Open: Jelena Ostapenko, fără speranțe în fața Mariei Sharapova - Rusoaica, duel cu Suarez Navarro în optimi

Maria Sharapova a făcut pasul spre optimile de la US Open, după un meci în care a reușit să țină în frâu erorile neforțate, obligând-o pe adversară să exceleze la acest capitol. Jelena Ostapenko a folosit același plan tactic, a încercat să atace fiecare minge, însă a avut în Masha o adversară mult mai inspirată în momentele importante. Rusoaica s-a impus cu 6-3, 6-2 după un meci de o oră și 22 de minute.

Câteva din detaliile partidei:

Maria Sharapova: 6 ași, 5 duble greșeli, 78% puncte câștigate cu primul serviciu, 30% cu al doilea, niciun punct câștigat la fileu (0/1), 11 lovituri câștigătoare, 18 erori neforțate, 69 puncte câștigate și 1043 metri acoperiți.



Jelena Ostapenko: un as, șase duble greșeli, 43% puncte câștigate cu primul serviciu, 39% cu al doilea, 3/4 (75%) puncte câștigate la fileu, 10 lovituri câștigătoare, 41 de erori neforțate, 49 de puncte câștigate în total și 988,2 metri acoperiți.



Maria, salutând publicul de pe Arthur Ashe:





“I feed off this crowd energy every night...it helps get me through.”



✔️ @MariaSharapova is now 22-0 under the lights of Arthur Ashe Stadium...#USOpen pic.twitter.com/Y7wQstRTLE