​VIDEO Lovitura Regelui și reacția lui Kyrgios - Federer, magia, geniul și uimirea nonconformistului Nick - Faza zilei la US Open

Federer, Kyrgios si mingea zilei la New York

​Se ia una "bucată" geniu, se pune pe Arthur Ashe. De cealaltă parte a fileului se află Nick, unul din cei mai talentați jucători din noul val. Se <amestecă> bine un serviciu violent, o scurtă bine ascunsă, iar apoi vine elementul surpriză care dă gust și valoare conținutului - Federer ajunge in extremis la minge și returneaza pe lângă fileu, că doar e "atâta" spațiu. Produsul e atât de bun încât ridică în picioare instant zeci de mii de oameni, iar pe adversar îl face să aibă o reacție de neprețuit.







Faza zilei de la US Open: actori principali - Roger Federer și tenisul de calitate, actori secundari - Nick Kyrgios și publicul de pe cea mai mare arenă de tenis din lume.







Roger are cinci titluri la US Open, în 2004, 2005, 2006, 2007 şi 2008, iar anul trecut s-a oprit în sferturi la New York (a fost învins de Juan Martin del Potro).







Aici poți vedea lovitura de maestru reușită de Roger Federer: