VIDEO US Open: Dramatism, spectacol, dăruire - Rafael Nadal, în optimi după un meci în care a fost chinuit serios de talentatul Karen Khachanov

Timp de patru ore și 23 de minute Rafael Nadal și Karen Khachanov au oferit un tenis spectaculos, pe placul numerosului public prezent pe Arthur Ashe. Rusul a plecat ca din pușcă în meci, a câștigat primul set și a avut prim-planul și în al doilea. Așa cum îl știm, Rafa nu a renunțat în nicio clipă, a tras de el la fiecare punct, iar victoria i-a "zâmbit" până la urmă: 5-7, 7-5, 7-6(7), 7-6(3). Spaniolul este în optimi la US Open, ultimul Grand Slam al anului.





Împotriva lui Nadal, Khachanov a practicat un tenis curajos, ofensiv, rusul căutând în permanență să dețină controlul în schimburi. A fost ajutat de un serviciu incredibil (a bifat 22 de ași) și i-a făcut viața grea liderului mondial.







Karen a avut 1-0 la seturi și break în al doilea, însă Nadal a reușit (așa cum numai el știe) să revină încă o dată și să întoarcă soarta manșei în favoarea lui.







Seturile trei și patru au avut nevoie de tibreak-uri pentru a fi stabilit câștigătorul, Nadal având mai multă inspirație în momentele importante.





A fost un meci spectaculos, cu multă dramă, pe placul publicului american. Campion en-titre la US Open, Rafa s-a impus în patru seturi, scor 5-7, 7-5, 7-6(7), 7-6(3), după o bătălie de patru ore și 23 de minute.







Ibericul a trecut în dreptul său 49 de lovituri direct câștigătoare, fața de cele 66 ale adversarului. Rusul a condus însă și la capitolul erori neforțate: 55-38.







În total, Nadal a câștigat 162 de puncte, iar adversarul său 156.







În optimi, Rafa va da peste Nikoloz Basilashvili. Nadal a câștigat de trei ori turneul de la New York: 2010, 2013 și 2017.





S-au disputat vineri, în turul al treilea:





Rafael Nadal (1) - Karen Hacianov (27) 5-7, 7-5, 7-6(7), 7-6(3)

Nikoloz Basilashvili - Guido Pella 6-3, 6-4, 1-6, 7-6(4)

Dominic Thiem (9) - Taylor Fritz 3-6, 6-3, 7-6(5), 6-4

Kevin Anderson (5) - Denis Shapovalov (28) 4-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-4

Juan Martin Del Potro (3) - Fernando Verdasco (31) 7-5, 7-6(6), 6-3

Borna Coric (20) - Daniil Medvedev 6-3, 7-5, 6-2

John Isner (11) - Dusan Lajovic 7-6(8), 6-7(6), 6-3, 7-5

Milos Raonic (25) - Stan Wawrinka 7-6(6), 6-4, 6-3.







Se cunosc următoarele meciuri din optimi:



R.Nadal (1) vs N. Basilashvili

D.Thiem (9) vs K.Anderson (5)

J.Del Potro (3) vs B.Coric (20)

J.Isner (11) vs M.Raonic (25).







Rezumatul partidei Nadal vs Karen Khachanov: