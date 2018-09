​VIDEO US Open: Serena Wiliams, victorie categorică împotriva surorii Venus (6-1, 6-2)

​Serena Williams s-a calificat în optimile turneului de Grand Slam de la US Open, după ce a învins-o pe sora mai mare Venus, scor 6-1, 6-2. Partida a durat o oră și 12 minute.







A fost duelul cu numărul 30 dintre cele două sportive, Serena trecându-și în dreptul său victoria cu numărul 18.







În optimile competiției de la New York, Serena o va întâlni pe Kaia Kanepi (6-3, 7-6(3) cu Rebecca Peterson). Reamintim, Kanepi este cea care a învins-o în turul întâi pe Simona Halep.





Se știu optimile:



Serena Williams vs Kaia Kanepi

Ashleigh Barty vs Karolina Pliskova

Sloane Stephens vs Elise Mertens

Anastasia Sevastova vs Elina Svitolina.







Rezumatul partidei Serena Williams vs Venus Williams: